U Sabornoj crkvi u Mostaru otvorene stote jubilarne Šantićeve večeri poezije

Svečanom akademijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru večeras su otvorene stote Šantićeve večeri poezije.

Manifestaciju koja se održava u organizaciji Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta” i Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva “Gusle”, otvorenom je proglasio član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.



“Aleksa Šantić pripada velikanima srpske književne ostavštine, ali svakako je književnik kojega slave i svi pripadnici drugih naroda, jer je čovjek koji je pjevao o ljubavi, volio mir i bio patriota, poštovao komšije. U tom pogledu zaslužio je odnos koji svi narodi u Bosni i Hercegovini imaju jednako za njega. Važno je da obilježavamo njegovo djelo, njegov život i drago mi je što to činimo upravo na ovome mjestu. Vjerujem da ćemo naš Saborni hram završiti do jeseni iduće godine, onako kako smo planirali i da će to biti mjesto na kojem ćemo uporno uvijek iznova obilježavati Šantićeve dane”, kazao je Dodik.

Predsjednica Organizacijskog odbora Sanja Bjelica Šagovnović ističe kako su stote Šantićeve večeri poezije veliki jubilej ne samo za mostarska društva “Prosvjetu” i “Gusle” nego i za čitav grad Mostar, za srpski narod, a posebno za srpsku Hercegovinu.

“Stote Šantićeve večeri poezije pokazuju stogodišnji kontinuitet i to da su Aleksa Šantić, naš veliki pjesnik i suvremenici njegovog doma, Jovan Dučić, Atanasije Šola, Svetozar Ćorović udarili temelje savremene srpske kulture u gradu Mostaru”, kazala je Bjelica Šagovnović.

Uz bogat kulturni program, kako ističe, najveće su vrijednosti ove manifestacije rađanje novih suradnji i poruke koje se šalju, a to su ljubav, suživot, čovjekoljublje i kozmopolitizam.

Predsjednik SPKUD “Gusle” Radislav Tubić ističe kako je program ovogodišnje manifestacije izuzetno bogat i dostojan i Šantića i Šantićevih večeri poezije, koje imaju višestruki značaj, ne samo za Mostar nego i regiju.

“Vidimo da se Mostar budi i mislimo da se kroz ovakve manifestacije pokazuje da želimo živjeti ovdje u suživotu, u želji da kultura nadigra sve političke igre i sve ostalo, te bude pokazatelj kako da ljudi žive zajedno i kako da naraduje cjelokupna zajednica”, kaže Tubić.

S ponosom ističe kako će se tokom ovogodišnje manifestacije po prvi put održati predstava o Aleksi Šantiću, ali će se predstaviti i monografija posvećena velikom pjesniku na koji su marljivo radili mostarski paroh Radivoje Krulj i publicista Zlatko Serdarević.

Serdarević ističe kako se na monografiji radilo predano godinama te da je ona svjedok veoma značajnog vremena.

“Ova monografija nam na najubjedljivij način govori o kontinuitetu organizovanja određenih programa posvećenih Aleksi Šantiću pod određenim okolnostima i imenima. Ova knjiga nam donosi na naučnoj osnovi bazirane podatke o kontinuitetu organizovanja kulturnih programa posvećenih Šantiću. Držali smo se, prije svega, dokumenata koji nam jasno i nedvosmisleno govore da je zaista Šantićevo ime 100 godina bilo prisutno u javnim i kulturnim događanjima. Tu je niz fotografija, faksimila i dokumenta koji svjedoče tomu. Vjerujem kako će monografija poslužiti svima koji se bave kulturnim istraživanjima i onome što je vezano za Aleksu Šantića”, pojasnio je Serdarević.

Program je počeo polaganjem cvijeća na spomeniku Šantiću u Šantićevom parku, nakon čega je upriličen spomen na grobu pjesnika .

U umjetničkom dijelu programa nastupio je Gudački kvartet Simfonijskog orkestra Mostar, Srpsko pjevačko društvo “Sloga” iz Sarajeva, Muzički ansambl “Mostarske kiše” i glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Bojan Kolopić, dok je besjedu o Aleksi Šantiću i Šantićevim večerima poezije održao akademik Jovan Delić.

Stote Šantićeve večeri poezije će biti održavana na više lokacija u Mostaru, ali i Nevesinju i Banjoj Luci. Manifestacija se održava od 6. oktobra do 6. novembra kada će uz svečanost zatvaranja biti dodijeljena tradicionalna Šantićeva nagrada.