U Prijedoru obilježen Dan bijelih traka bez šetnje kroz grad : Pobjeda ljudskosti nad nacionalizmom

Porodice stradalih, više udruženja i nevladinih organizacija te predstavnika političkog i društvenog života na Trgu Zorana Karlice, položili su 102 ruže za ubijenu djecu.

Na trgu su čitana imena i starost ubijene djece, a građani su položili cvijeće na lokaciji na kojoj je moguća izgradnja memorijala za 102 ubijene prijedorske djece. Na toj lokaciji prethodno su učesnici obilježavanja preuzeli ruže sa imenima ubijene djece, nakon čega su otišli na lokaciju obilježavanja.

Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece grada Prijedora i jedan od organizatora obilježavanja Dana bijelih traka, rekao je da je svake godine 31. maj bolan za njega, ali i za ostale žrtve.

– Podsjeća me na onaj 31. maj 1992. godine kada smo morali staviti bijele trake, morali se obilježiti nekome ko nas je gledao kroz snajper i drugo oružje – da sam ja taj, da me može ubiti, da ne odgovara za to, da me može maltretirati, odvesti u logore ili bilo gdje. Ti dani su jako bolni – rekao je Bačić.

Osvrnuo se i na odluku policijskih vlasti u Prijedoru da zabrane mirnu šetnju povodom 31. maja, ističuću kako se žrtve osjećaju poniženo i diskriminirano.

Istakao je da su prethodnih devet godina mirnu šetnju organizovali bez ijednog incidenta i bez mrlje.

– Dobili smo rješenje načenika Policijske uprave da ne možemo organizovati mirnu šetnju. Iako je jučer obilježena ‘Odbrana grada Prijedora’, ne znam od koga, od čega, na kojoj su se obraćali i ponižavali današnji dan, blokirali saobraćaj u gradu. U zakonu o javnom okupljanju ne piše da se ne smije šetati i da se ne treba tražiti posebno odobrenje osim ako se presjeca magistralni put. Mi idemo pješačkom zonom, nama je zabranjeno, a drugima nije da blokiraju saobraćaj što je jedan vid diskriminacije odnosno pokušaj zabrane obilježavanja – rekao je Bačić.

31 policajac iz Prijedora pravosnažno osuđen za ratne zločine