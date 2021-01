U očekivanju novog GV Mostar: Prijetnje, pritisci, manipulacije

Ibrahim Rahimić bio je jedan od inicijatora povratka u južnu zonu grada Mostara nakon rata. Dvadesetak godina kasnije kaže kako su se strah i nepovjerenje uvukli u bošnjačku povratničku zajednicu. Policija upada u domaćinstva, uzima iskaze, provjeravaju se adrese stanovanja i ko s kim živi. Ljudima su na glave ponovno stavljene mete, dodaje Rahimić.

“Na sceni je jedno zaplašivanje Bošnjaka, prepadanje da se ponovo vrate u izbjeglička područja. Emocije su već prevelike. Evo upravo sam dobio informaciju da je u Policijskoj upravi ispitivan jedan bračni par, žena je dobila nervni slom za vrijeme ispitivanja. Njena porodica u ratu je na najgori način stradala, slomilo je”, kaže Rahimić

Među onima koji su ispitivani posljednjih dana je i Miralem ef. Mezit, imam Berićet džamije u Jasenici kod Mostara, ali i brojni građani naselja Buna, Gubavica i Pijesci koji tamo imaju svoju imovinu, na kojoj su živjeli prije rata. Podsjeća da je sve počelo nakon izbora, kada se ispostavilo će od dva vijećnika koja ulaze u GV s ovog područja, jedan biti iz bošnjačkog naroda

“Oni ne sumnjaju u izborne rezulatte već osjećaju gubitak potpune dominacije, vlasti koju su imali na ovom terenu, gdje se jedan čovjek pitao za sve. Bošnjaci i danas klanjaju Bajrame u sportskim salama, ili na livadama jer se ne dopušta izgradnja Islamskog centra. Godinama to stoji negdje u ladici, to je samo jedan primjer kako se živjelo”, kaže efendija Mezit.

I Rahimić i Mezit su uvjereni kako policija i Tužilaštvo rade po nalogu HDZ-a BiH, odnosno po prijavi za navodna fiktivna prebivališta. Metode koje koriste su prijetnje i pristisci, a ne utvrđivanje zakonitosti, dodaje Rahimić:

“Zato pozivam sve subjekte koji imaju nadzor nad ovim Tužilaštvom da konačno podignu glas i kažu, radite po zakonu i radite svoj posao.”

Iz kantonalnog MUP-a odgovaraju kako je policija bila zadužena samo za osiguranje izbora, te da “sve ostalo” radi Tužilaštvo. Iz Tužilaštva HNK podsjećaju kako monitoring nad njihovim radom u ovim predmetima obavlja Misija OESS-a u BiH, odnosno da navodi povratnika ne stoje:

“Tužiteljstvo HNŽ/K najenergičnije odbacuje insinuacije i neistine, o tome da se procesne radnje u navedenim predmetima poduzimaju ciljano na štetu bilo kojeg naroda i u korist nekog političkog subjekta i smatramo da su ispod svake razine pristojnosti javnog komuniciranja, te ih ovom prilikom ne želimo komentirati”, kaže Ana Raič, glasnogovornica Tužilaštva HNK.

Po zaprimljenim prijavama Tužilaštvo je formiralo osam predmeta vezano za izborni proces u BiH, dodaje Raič. U jednom od njih postupa po tri zaprimljene krivične prijave i to od HNS-a BiH, GO HDZ-a BiH Mostar i MUP-a HNK, te je od nadležnog MUP-a HNK odnosno policijske agencije, zatražena provjera navoda kaznenih prijava u cilju utvrđivanja osnova sumnje o eventualnom postojanju kaznenih djela, odnosno njihovih počinitelja, kao što je to uobičajena praksa i u svim drugim slučajevima, navode u Tužilaštvu.

Jedan predmet odnosi se i na prijavu GO SDA protiv nepoznatih ovlaštenih službenih osoba u MUP-u HNK koje su, kako je navedeno u prijavi, pristupale i nezakonito raspolagale sa ličnim podacima velikog broja građana Grada Mostara – prije svega Bošnjaka.

U GO HDZ-a i dalje insitiraju da su se izborne krađe desile i da se stvari moraju do kraja ispitati:

“Postoje ljudi na ovom području koji su već 22. 12. uputili zahtjev za vraćanje na svoje staro prebavilište, tipa Podveležje, Stari grad. To su ustvari njihova stvarna prebivališta na kojima su se nalazili sve ove godine, zaključno sa osmim mjesecom 2020.godine. U međuvremenu, par tjedana prije održavanja izbora su promjenili svoje prebivalište i to je sporno jer se radilo o izbornom inžinjeringu”, kaže Slaven Zeljko, predsjednik GO HDZ-a.

U svemu navedenom zanimljivo je kako su sve političke partije od Centralne izborne komsije BiH tražile i dobile biračke spiskove mjesac dana prije izbora. Nijedna partija, uključujući i HDZ nije reagovala. Reakcije su uslijedile nakon što je postalo jasno kako će taj jedan mandat iz izborne jedinice Jug u konačnici odlučiti ko će imenovati gradonačelnika Mostara.

