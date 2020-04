U Madridu su zastave spuštene na pola koplja: Španija je s preko 100.000 zaraženih i 9000 umrlih premašila novu psihološku granicu

Španija je u srijedu premašila novu psihološku granicu od 9.000 preminulih i više od 100.000 oboljelih, dva mjeseca nakon što se virus pojavio u toj zemlji, a već peti dan zaredom preminulo je više od 800 osoba. Španija tako postaje druga zemlja po broju žrtava nakon Italije.

Na glavnom madridskom trgu Puerta del Sol zastave su spuštene na pola koplja, a svaki dan u podne održava se minuta šutnje u spomen na sve preminule, premda je to mjesto već danima pusto. Madrid je žarište virusa, a u njegovoj gradskoj vijećnici također je održana minuta šutnje.

– U spomen na sve žrtve ovog prokletog virusa, istaknuo je gradonačelnik José Luis Martínez-Almeida preko Twittera.

U Španiji je u srijedu umrlo novih 864 pacijenata pa je njihov ukupni broj dosegnuo 9.053, izvijestilo je ministarstvo zdravstva. Istovremeno se broj oboljelih popeo na na 102.136.

– Rast broja oboljelih će padati u nadolazećim danima zahvaljujući uvedenim mjerama, rekao je šef liječničke službe Fernando Simón preko Skypea.

– Sada je bitka u bolnicama da se pruži njega svima koji ju trebaju, dodao je. Ljekari i medicinske sestre nalaze se pod pritiskom rastućeg broja pacijenata, dok im pristiže dodatni zaštitni materijal, na što danima pozivaju.

Simón, koji u svakodnevnom televizijskom obraćanju informira javnost o razvoju situacije, od nedjelje se nalazi kod kuće nakon što mu je dijagnosticiran koronavirus.



Uvedena karantena smanjuje dnevni rast zaraženih

Od 15. marta je broj oboljelih rastao po stopi od oko 20 posto, a nakon 25.ožujka po stopi od 12 posto. U srijedu je oboljelo 8,2 posto više ljudi u odnosu na utorak.

Simón kaže kako to pokazuje da uvedena karantena u zemlji funkcionira. Oko 47 milijuna stanovnika je već tri tjedna zatvoreno u svojim stanovima i kućama, kako bi se zaustavilo širenje virusa.

– Prošle sedmicesam se psihički osjećala loše, no sada sam bolje. Već sam navikla na ovu situaciju pa se sada osjećam normalno, kaže 34-godišnja Inés, stanovnica Madrida. „Moja porodica je srećom dobro“.

Autobusi u Madridu prevezli su u utorak samo 101.381 putnika, što je 93 posto manje u odnosu na isti dan prije godinu dana, izvijestio je gradski operater EMC. Bio je to dan s najmanje putnika u glavnom gradu. Svaki dan se smanjuje broj korisnika javnog prijevoza.

– Moj dečko i ja izlazimo samo kako bi smo prošetali psa. Sreća je da ga imamo, to mi puno pomaže, napominje Inés. Ta zaposlenica revizorske kuće od 13. ožujka radi od kuće, no kaže kako sada ima posla više nego ikada. „Izvanredno stanje nas je uhvatilo u trenutku prijevoda godišnjih izvještaja kompanija“, kaže.

Calviño: Španija ne odustaje od euroobveznica

Obujam posla pao je mnogima nakon što su od ponedjeljka obustavljene sve gospodarske aktivnosti u zemlji, osim onih nužnih, poput hitnih službi ili distribucije hrane i struje, kako bi se dodatno onemogućio međusobni kontakt ljudi, a time i zaraza.

Pomorska luka u Algecirasu, na jugu zemlje, obustavila je pretovar tereta u jednoj smjeni. Radnici traže zaštitni materijal i novčani bonus. Prodaja automobila je pala u martu 69,3 posto.

Ministrica gospodarstva Nadia Calviño rekla je u srijedu kako je potrebno omogućiti državama Europske unije izdavanje zajedničke obveznice kako bi na tržištu prikupile novac za zdravstvo i gospodarske posljedice krize.

– Europa treba ujedinjena odgovoriti na ovu krizu, istaknula je Calviño u razgovoru za špansku radijsku stanicu Onda Cero.

– Ja od toga neću odustati. Mi nastavljamo sa svojim stajalištem kako je potrebno uvesti mehanizam zajedničkog zaduživanja, zvali to ‘euroobveznicom’, ‘koronaobveznicom’ ili ‘obveznicom obnove’. To je još ranije zatražio premijer Pedro Sánchez, no naišao je na protivljenje Holandije i Njemačke.

Calviño je dodala kako Španija nije u žurbi zbog nemogućnosti financiranja svojih obveza ili nedostatka likvidnosti.

(Kliker.info-Hina)