U Kataru organizovan prijem povodom Dana državnosti BiH

Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, ambasada naše zemlje u Kataru organizirala je svečani prijem.

Prijemu su prisustvovali brojni ministri i zvaničnici iz Vlade Katara, veliki broj ambasadora, predstavnici državnih kompanija, predstavnici iz različitih sfera društvenog, akademskog, sportskog, kulturnog i privrednog života, te više od 300 uglednih zvanica. Također, svečanosti je prisustvovao i veliki broj bh. državljana, njih 700, kako bi na dostojan način proslavili rođendan svoje države, preenijela je FTV.

Prijem je održan u prestižnom Diplomatskom klubu u Dohi. Poslije prikladnog govora Ambasadorica Bosne i Hercegovine, dr. Bisera Turković je sa ministrima Katara presjekla tortu.

“Hvala što ste s nama večeras, kako bismo proslavili Dan državnosti BiH. To je jedan od najvažnijih datuma u historiji BiH. Na ovaj datum, 25. novembra, državotvornost BiH je ponovo uspostavljena. To je mala europska zemlja, veoma bogate historije. To je država koja postoji, u raznim konstitucijskim oblicima, već hiljadu godina”, poručila je ambasadorica Turković.