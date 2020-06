U istupu bez presedana bivši ministar odbrane šokirao Ameriku: “Donald Trump je prvi predsjednik u mom životu koji ne nastoji ujediniti američki narod, čak se ni ne pretvara da to pokušava”

James Mattis osoba je koja u američkom društvu uživa veliki ugled, neovisno o političkom opredjeljenju ili svjetonazoru. Nakon blistave vojničke karijere, u kojoj je obavljao čitav niz važnih zapovjednih dužnosti, prihvatio je poziv Donalda Trumpa da bude njegov ministar obrane.

Na toj je funkciji u javnosti doživljavan kao jedna od ‘odraslih’ osoba u predsjednikovom kabinetu, tj. netko za koga se vjerovalo da je u stanju spriječiti neki nesmotreni potez kakvima je Trump sklon. Krajem 2018. godine zbog jednog takvog poteza, barem iz njegove vizure, iz protesta je podnio ostavku i u javnom pismu okomio se na predsjednikovu sigurnosnu i vanjsku politiku. Kap koja mu je prelila čašu bila je Trumpova naprasna odluka da povuče američke vojnike iz Sirije.

Od ostavke, koja je Trumpa evidentno povrijedila, u nekoliko navrata su jedan drugog podbadali manje ili više suptilnim porukama, ali Mattis je tvrdio da ne bi bilo primjereno javno kritizirati predsjednika iako je napominjao da ‘neće šutjeti zauvijek’.

Taj trenutak prekida šutnje nastupio je u ovu srijedu, tjedan dana nakon početka masovnih prosvjeda diljem Amerike zbog smrti tamnoputog Georgea Floyda pod koljenom bijelog policajca Davida Chauvina. Mattis se javnosti obratio komentarom koji je objavio The Atlantic, a čija je oštrina bez presedana. Ne pamti se kada je jedan tako visokopozicionirani dužnosnik ugleda kakav Mattis uživa uputio tako teške riječi na račun aktualnog predsjednika i vrhovnog zapovjednika američke vojske.

U zapanjujućem istupu Mattis je Donalda Trumpa izravno optužio da je američkoj vojsci naredio da prekrši ustavna prava američkih građana.

– Promatrao sam što se događa ove sedmice , ljutit i zaprepašten, započinje Mattis svoj svojevrsni ‘J'accuse’.

– Riječi ‘jednaka pravda prema zakonu’ uklesane su u zabat zgrade Vrhovnog suda Sjedinjenih Država. Upravo to demonstranti opravdano zahtijevaju. To je zdravorazumski zahtjev koji vodi jedinstvu, zahtjev iza kojeg bismo svi trebali moći stati. Ne smiju nas u tome omesti oni malobrojni koji krše zakon. Prosvjede nose deseci hiljada savjesnih ljudi koji inzistiraju da budemo dorasli našim vrijednostima, kao narod i kao nacija. Moramo odbaciti i tražiti odgovornost onih dužnosnika koji rade lakrdiju od našeg ustava, piše bivši Trumpov ministar obrane koji u nastavku američkog predsjednika izravno optužuje za huškanje Amerikanaca jednih na druge.

– Donald Trump je prvi predsjednik u mom životu koji ne nastoji ujediniti američki narod, čak se ni ne pretvara da to pokušava. Ne, on nas želi razjediniti, podijeliti. Ovo čemu danas svjedočimo posljedice su takvih namjera koje već tri godine pokušava provesti u djelo. Gledamo posljedice tri godine u kojima nismo imali odraslo, zrelo vodstvo. Možemo se mi ujediniti i bez njega, samo se trebamo osloniti na silnice koje su već usađene u našem društvu. To neće biti lako, kao što su nam protekli dani i pokazali, ali to dugujemo jedni drugima. Dugujemo to i prošlim generacijama koje su prolijevale krv za našu stvar, dugujemo to i našoj djeci, navodi Mattis.

U nastavku navodi kako jedinstvo kao američki etos stoji nasuprot nacističkoj ideologiji.

– U uputama koje su naši vojnici dobili prije iskrcavanja u Normandiji bio je i podsjetnik da je ‘slogan nacista za naše uništenje – Podijeli pa vladaj, a da je naš američki odgovor – U jedinstvu je snaga’. Moramo prizvati to jedinstvo kako bismo nadišli ovu krizu, piše Mattis.

– Kad sam se pridružio vojsci prije 50-ak godina, zakleo sam se da ću se držati ustava i braniti taj isti ustav. Nikada nisam ni sanjao da će u bilo kakvim okolnostima vojnici koji polažu istu tu zakletvu dobiti naredbu da prekrše ustavna prava njihovih sugrađana, a još manje da će, uz prisutnost njihova vojnog vodstva, morati osigurati izabranom vrhovnom zapovjedniku da dođe na neko bizarno poziranje za fotografiju, piše Mattis referirajući se na obraćanje naciji Donalda Trumpa koji je u ponedjeljak zaprijetio vojnom intervencijom kojom bi suzbio masovne demonstracije. Kao što je poznato, nakon tog istupa, Trump je otišao pozirati pred obližnju crkvu, a snagama reda prije toga je bilo naređeno da razbiju mirni skup prosvjednika samo da bi predsjednik mogao dopješačiti iz Bijele kuće do lokacije na kojoj je uzeo Bibliju u ruke i jednostavno pozirao pred fotoreporterima.

Mattis u svojem komentaru neizravno kritizira i trenutnog ministra obrane Marka Espera i druge visoke dužnosnike.

– Moramo odbaciti svaku pomisao da bi naši gradovi bili ‘bojna polja’ i da bi naši vojnici bili pozvani da ‘dominiraju’ njima. U našoj domovini, vojsku bismo trebali angažirati isključivo kada stigne takav zahtjev, a i to je u vrlo rijetkim slučajevima, od strane guvernera saveznih država. Militarizacija odgovora na trenutnu situaciju, čemu smo svjedočili u Washingtonu, sjeme je konflikta, lažnog konflikta, između vojske i civilnog društva.

To dovodi do slabljenja moralnih temelja na kojima je sazdano povjerenje između naših vojnika i društva koje su se zakleli štititi i kojemu i sami pripadaju. Održavanje javnog reda posao je civilnog aparata i lokalnih čelnika koji najbolje razumiju svoje zajednice i koji tim zajednicama odgovaraju, zaključio je Mattis.

(Kliker.info-Jutarnji list)