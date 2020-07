U gotovo 50 bolnica na Floridi nema mjesta na intezivnoj njezi : “Situacija je potpuno van kontrole”

Među njima i Florida, gdje u gotovo 50 bolnica više nema mjesta na intenzivnoj njezi.

Predsjednik Donald Trump međutim i dalje tvrdi da će pandemija biti pod kontrolom, dok zdravstveni eksperti i guverneri iz obje stranke upozoravaju da je potreban snažniji odgovor na nacionalnom nivou da bi se zemlja izborila sa sve većom krizom.

U Miamiju Beachu, na Floridi, u subotu veče je na snazi bio policijski čas.

“Nadamo se da će zbog ranijeg zatvaranja, biti manje žurki i da će ljudi otići kući ili u hotele, gdje god da su odsjeli, i možda povesti sa sobom i druge. Tako bi svi u gradu bili bezbjedni”, poručio je Ernesto Rodriguez, portparol policije Miami Beacha.

Članica Kongresa Donna Shalala​, koja u Predstavničkom domu zastupa Miami Beach, traži da se uvedu još strožije mjere da bi se zaustavilo širenje koronavirusa.

“Situacija je potpuno van kontrole. Moramo da zatvorimo Floridu. Zatražili smo od guvernera da to uradi. Čak smo ga pozvali da uradi najednostavniju stvar – da od svih zahtijeva da nose maske. On to nije uradio”, rekla je ona.

U okrugu Hidalgo, u Texasu, pacijenti čekaju do 10 sati na preglede. Prva tri mjeseca pandemije, ovdje je bilo ukupno 12 žrtava. Sada je samo jednog dana 22 ljudi preminulo prijepodne.

“Za 30 godina, koliko sam ljekar, nikada nisam vidio ovako nešto. Veoma je teško kada posmrtne ostatke majke svog najboljeg prijatelja stavljate u vreću, kada vam je nastavnica iz šestog razreda na respiratoru”, kaže ljekar Ivan Melendez iz Odsjeka za zdravstvo okruga Hidalgo.

Zbog rasta broja zaraženih, guverneri nekih država uveli su obavezno nošenje maski, iako su se tome ranije protivili.

“Preduzeli smo dalje korake da na državnom nivou uvedemo obavezno nošenje maski. Nisam želio da to uradim, ali bi svi mogli da ih nose da bi naše bolnice bile manje opterećene i da bi postojala nada da ćemo smanjiti broj slučajeva”, naglasio je guverner Arkansasa Asa Hutchinson​.

Predsjednik Donald Trump i dalje odbija da uvede obavezno nošenje maski na nacionalnim nivou. U intervjuu za kablovsku mrežu Fox News, pozvao se na kontradiktorne savjete tokom ranih dana pandemije.

“Svi su govorili da se ne nose maske. Sada, odjednom, svi moraju da ih nose, iako, kao što znate, i one mogu da izazovu probleme. Ja vjerujem u maske, mislim da su dobre, ali odluku o tome prepuštam guvernerima”, rekao je američki predsjednik.

U međuvremenu, Kongres pokušava da umanji ekonomske posljedice aktuelne zdravstvene krize. Očekuje se da će ove nedjelje raditi na još jednom paketu pomoći pogođenima koronavirusom, a pod pritiskom je da djeluje brzo prije pauze u radu u avgustu.

(Kliker.info-Glas Amerike)