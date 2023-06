U Bratuncu teško pretučen mladić Osman Mehanović (FOTO)

U petak navečer, 23. juna, oko 23 sata u na parkingu u gradu Bratuncu od strane tri osobe fizički je napadnut Osman Mehanović iz Bratunca pri čemu je zadobio teške tjelesne povrede.

Osman Mehanović je momak za primjer. Miran, staložen i uvijek spreman pomoći. Živi i radi u svome Bratuncu i okolnim mjestima i želi da tu ostane i opstane. Nažalost u petak navečer napadnut je od strane tri osobe, pri čemu je dobio teške tjelesne povrede.

Napad je proraćen brojnim psovkama na nacionalnoj osnovi uz pominjanje Kravice i slično.

O samom napadu Osman Mehanović za TV Podrinje (Podrinjemedia) izjavio je:

“Sjedio sam sa društvom u zatvorenoj bašti ugostiteljskog objekta Galija,u 22:40 sati sam napustio isti objekat te krenuo po automobil koji je bio parkiran na parkingu iza pekare Cipovka. Prelazeći Vidovdansku ulicu, vidio sam nekoliko lica kako sjede ispred pekare Cipovka. Nakon prelaska ulice ulazim u dio grada pored pekare Cipovka koji je totalno mračan. Čujem kako jedna muška osoba nešto dobacuje, međutim ne obraćam pažnju misleći da se meni ne obraća.”

Dodao je kako mu je više muških osoba u tom momentu prišlo, pitajući ga nešt što nije dobro razumio.

“U tom trenutku odgovaram sa ‘šta’ dok jedna muška osoba se zalijeće na mene te me gurne preko pozide pored. U tom trenutku druga muška osoba mi dobacuje ‘šta šta, žnaš li ti ko je Kravica’ te nastavlja dobacivati razne gnusne nacionalno uvrijedljive rečenice poput ‘hoćeš da te zakoljemo kao što smo vas u Srebrenici klali’. Dok se sve to dešava ja se dižem šokiran sa zemlje jedna muška osoba me opet gurne, opet se podignem te dobijem par jakih udaraca u glavu gdje mi izbijaju zub. Dižući ruku u vidu samoodbrane jedna muška osoba mi nanosi posjekotinu na gornjem dijelu lijeve šake, u tom momentu od snažnog udarca padam na zemlju i čujem žensku osobu koja govori ‘Alo šta to radite dečku’. U tom trenutku napadači se udaljavaju sa lica mjesta, a ta ženska osoba mi prilazi u pomoć, te mi pomaže da pređem ulicu i odem u policijsku stanicu”, rekao je Mehanović.

Za N1 je također potvrdio da ga je grupa mladića napala, udarajući ga šakama, nakon čega je osjetio da su ga posjekli nekim oštrim predmetom po ruci i izbili mu donji zub.

“Ne znam da li je nož u pitanju”, rekao je.

Policija je nakon ovog incidenta privela neke osobe koje su, kako je rekao Mehanović, poznate od ranije zbog sličnih krivičnih djela. Navodno su, dodaje, nedavno napali neke Srbijance i zboli ih.

(Kliker.info-N1)