U Blajburgu oko 15.000 ljudi: Uhapšen zbog ustaške kape

Austrijska policija je uhapsila starijeg učesnika komemoracije u Blajburgu u Austriji zbog ustaške kape, a učesnici skupa, polako se razilaze, javio je Indeks.Kako navode, prema procjenama HRT u Blajburgu je bilo oko 15.000 ljudi.

Učesnici su u Blajburg stigli u 100 autobusa iz Hrvatske i još 50 iz Evrope, navode hrvatski mediji.Uhapšeni muškarac je ranije dao izjavu za hrvatski portal Index.hr.

“Zgrožen sam što su mediji prošle godine pisali da nije bilo ustaških obilježja. Sramota me što mora da me čuva austrijska policija, ali neko je pokušao da mi skine kapu s glave prošle godine”, rekao je on.

Index navodi da već decenijama potomci ustaša i njihovi obožavatelji dolaze na Blajburško polje žaleći za trenutkom kada su konačno morali da polože oružje.

Portal piše da se godinama i pod pokroviteljstvom hrvatskog Sabora u Blajburgu kite ustaškim znacima, crnim kapama s klempavim U, maštovito kombinovanim sa crnim mini suknjama, a nezaobilazni su bili u drvu izrezbareni portreti ustaškog poglavnika Ante Pavelića.

Navodi se da je posljednjih godina austrijska policija pojačala kontrole i sve je manje onih koji uspjevaju da se na polju pojave kao stilizovani nacisti.

Komemoracija je započela u 11.00 sati molitvom na groblju Unterlojbah, odakle je potom krenula procesija prema oltarnom prostoru na Blajburškom polju.

Središnju misu koja je počela u podne predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, a na komemoraciji su bili visoki zvaničnici koji su položili vijence.

Hrvatska državna delegacija, na čelu sa predsjedavajućim Sabora Goranom Jandrokovićem, položila je ranije danas vijence i na groblju Dobrava kod Maribora, a zatim se uputila prema Blajburškom polju u Austriji, gdje se pod pokroviteljstvom hrvatskog Sabora održava centralna komemoracija ubijenim pripadnicima ustaškog pokreta.

Hina navodi da je delegacija u Sloveniji “prisustvovala molitvi i potom položila vijenac kod spomenika na kojem piše ‘Mrtvima spomen – živima opomena / Pobijenima nakon 9.5.1945. / Maribor 1990'”.

Jandroković je rekao da se na tom groblju nalazi “veliki broj žrtava i da je dug svih da ih se sjećaju i da se utvrdi istina”.

“Jer bez istine nema ni stvarnog oprosta, a nacija koja ne pamti svoje tragedije, ona ih vrlo često i ponovi”, tvrdi on.

Prema natpisu na ploči, “u maju 1945. jugoslovenske oružane snage u Tezenskoj šumi kod Maribora pobile su između 15.000 i 20.000 pripadnika oružanih snaga nekadašnje NDH i civila, većinom hrvatske narodnosti, koji su zarobljeni pri pokušaju bjekstva u Austriju”.

(Kliker.info-Tanjug)