Tvorac cjepiva protiv koronavirusa otkriva : ‘Život će se vratiti u normalu u sljedećih godinu dana‘

Sahin dodaje kako će još ova zima biti teška jer vakcina neće moći imati dovoljan uticaj u ovako kratkom roku, odnosno, svi neće moći biti cijepljeni. No, već krajem iduće godine stvari će biti drugačije, uvjeren je.

Prošle sdmice kompanija je objavila preliminarne analize prema kojima je njihovo cjepivo učinkovito kod više od 90 posto osoba, piše BBC. U testiranju je sudjelovalo oko 43 hiljada ljudi. Krenula je masovna proizvodnja. Predmnijeva se da će samo u Veliku Britaniju do kraja godine otići oko deset miliona doza, a dodatnih trideset miliona doza već je naručeno. Kao što se pisalo, cjepivo je učinkovito ako se osoba cijepi s dvije doze u razmaku od tri sedmice .

Prioritet će biti stariji od 80, oni u domovima za starije kao i tamošnji zaposlenici, te zdravstveni radnici. Nakon toga, prioritet za cijepljenje određivat će se po dobi.

U razgovoru za BBC Sahin je rekao kako je uvjeren da će transmisija virusa biti drastično smanjena ovim cjepivom te da će se prestati pojavljivati simptomi covida-19 kod onih koji prime vakcinu.

– Vrlo sam uvjeren da će transmisija virusa između ljudi biti smanjena, možda ne za 90 posto, ali svakako 50 posto. Ne trebamo zaboraviti da bi čak i tako niska brojka mogla dramatično smanjiti širenje pandemije – rekao je.

Nakon što je u ponedjeljak objavljeno da je svijet na pragu razvoja prvog učinkovitog cjepiva, britanski profesor medicine pri znamenitom Oxfordu Sir John Bell rekao je kako vjeruje da će se život vratiti u normalu već do proljeća 2021. No, Sahin vjeruje da će za to trebati ipak malo više vremena. Ako sve dobro prođe, rekao je, cjepivo bi se trebalo početi distribuirati krajem ove i početkom iduće godine. Cilj je do aprila dostaviti više od 300 miliona doza, što će omogućiti početak zaustavljanja pandemije.

Ključno je vakcinisati stanovništvo do jeseni

Najveći utjecaj na virus očekuje se, ipak, malo kasnije.

– Ljeto će nam pomoći jer su stope zaraženosti tada niže. To je od velike važnosti jer će nam omogućiti procijepljenost velikog dijela stanovništva do sljedeće jeseni i zime – kazao je Sahin koji ponovo ističe kako je ključno stanovništvo vakcinisati do jeseni 2021.

Nije mogao dati jasan odgovor je li cjepivo jednako učinkovito kod mlađih i starijih osoba, ali je rekao da će na to pitanje imati odgovor unutar sljedeće tri sedmice. Dodao je i kako zasad nije poznato koliko će dugo trajati imunitet stečen cijepljenjem. Ipak, dodao je, dodatna imunizacija ne bi trebala biti problem ako se ispostavi da je imunost značajno smanjena nakon godinu dana.

Što se nuspojava tiče, Sahin kaže kako se radi o blagoj do srednje izraženoj boli u području gdje je vakcina primijenjena. Bol može potrajati nekoliko dana. Također, neki od sudionika testiranja cjepiva imali su blagu do srednje izraženu temperaturu danima.

– Nismo vidjeli druge ozbiljne nuspojave vakcine koje bi rezultirale zaustavljanjem ili obustavljanjem studije – rekao je za BBC.

Traži se kažnjavanje ‘fake newsa’

Vakcina koju razvija Sahin jedna je od njih jedanaest u završnoj fazi testiranja. No, za upotrebu u, primjerice Velikoj Britaniji, neće biti dozvoljeno sve dok ne prođe sve završne sigurnosne testove te dobije dopuštenje regulatorne agencije za medicinske i zdravstvene proizvode MHRa, piše BBC. Podsjećaju kako je agencija opet rekla kako neće smanjiti svoje sigurnosne kriterije bez obzira na to što je potrebno hitno razviti vakcinu za koronavirus.

U isto vrijeme, Laburisti optužuju britansku vladu da ne čini dovoljno kako bi spriječila objave protiv vakcinisanja na internetu. Traže hitne zakone koji bi to regulirali. Zahtijevaju novčane kazne i kaznene postupke protiv društvenih mreža koje objavljuju lažne vijesti o vakcinama.

Ministar zdravstva u sjeni Jonathan Ashworth rekao je kako takve objave iskorištavaju ljudski strah te nepovjerenje u institucije, šireći strah i veliku štetu. Vjeruje kako bi vlada morala poraditi na izgradnji povjerenja među stanovništvom, kao i da bi ovu temu trebalo shvatiti izuzetno ozbiljno.

