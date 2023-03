Tužna vijest iz Amsterdama : Preminula je Dubravka Ugrešić

Dubravka Ugrešić etablirala se kao jedna od najistaknutijih europskih knjževnica i esejistica. Od ranih postmodernističkih radova, preko elegičnog suočavanja s raspadom Jugoslavije i promjenama nakon pada Berlinskog zida, do spisa o popularnoj i književnoj kulturi, njezino djelo obilježeno je rijetkom kombinacijom ironije, polemičnosti i suosjećanja.

“Od japanskih svetišta do sela Kuruzovac, od Borisa Pilnjaka do otužnog konferencijskog književnog turizma, od Nabokova do kulture narcizma i selfizma, Dubravka Ugrešić uspijeva u jednom tekstu i jednom književnom svijetu suvereno obuhvatiti kompleksnost današnje stvarnosti. Lisica je tako izvedbom i poetikom potpuno suvremen roman koji obnavlja neke ‘starinske’ vrijednosti: ponajprije vjeru u moć umjetnosti i moć ‘heretika i sanjara’ koji – iako stoje na marginama društva – tu umjetnost stvaraju”, ocijenio je tadašnji žiri Književne nagrade tportala u sastavu Ivice Buljana, predsjednika, Ursule Burger, Katarine Luketić, Jadranke Pintarić i Miroslava Mićanovića.

U egzilu koji je vremenom postao emigracija, njezine su knjige prevedene na brojne jezike. Predavala je na više američkih i europskih univerziteta, uključujući Harvard, UCLA, Columbia i Slobodni univerzitet u Berlinu. Dobitnica je važnih književnih priznanja — između ostalih — NIN-ove nagrade i Međunarodne nagrade za književnost Neustadt.

Dubravka Ugrešić je živjela i radila u Amsterdamu.

