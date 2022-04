Tuzlak u Melbournu : Edhem Čustović dobitnik jedne od najprestižnijih nagrada za mlade inženjere

Rođeni Tuzlak Edhem (Eddie) Čustović koji živi u Melbournu u Australiji gdje radi na renomiranom La Trobe univerzitetu kao koordinator projekata za akademiju i industriju dobitnik je prestižne nagrade za mlade inženjere.

Lijepu vijest objavio je na svom Facebook profilu koju u nastavku prenosimo u cijelosti.

“Upravo sam saznao da sam dobitnik jedne najprestižnijih nagrada u svijetu za mlade inženjere!! Zaista najveće priznanje u mojoj karijeri je priznanje najprestižnije nagrade za mlade profesionalce iz najveće i najutjecajnije tehničke organizacije na svijetu IEEE. S ponosom objavljujem da sam dobitnik IEEE Theodore W. Hissey Outstanding Young Professional Award 2022 za „liderstvo u osnaživanju i razvoju tehnoloških profesionalaca na globalnom nivou“.

Volonter sam otkad znam za sebe i naučio sam da uvijek uzvraćam i pomažem drugima, a da ne tražim ništa zauzvrat osim da oni kojima pomažem daju u životu sve od sebe.

Iako na ovoj nagradi stoji moje ime, ona jednako pripada mom mlađem bratu Rešadu Čustoviću koji mi je uvijek čuvao leđa i bezuslovno me podržavao. Od ranih 1990-ih, kada smo bili dva siromašna dječaka, izbjeglice u Švicarskoj, reciklirali smo plastične/staklene boce, prodavali obnovljene knjige/časopise kako bismo kupili naše prve nike patike, do osnivanja Bosnia & Herzegovina Futures Foundation kako bi osnažili mlade ljude u zemlji iz koje smo izbjegli prije mnogo godina, uvijek smo blisko sarađivali i to je tajna uspjeha.

Vaša porodica i ljudi sa kojima se okružujete ključni su za vašu sreću i uspjeh u karijeri.

Hvala svima koji su me godinama podržavali, ova nagrada pripada svima vama i mojim domovinama, Australiji i meni najdražoj Bosni i Hercegovini.

Tek smo počeli. Pokazat ćemo svijetu šta ljudi iz Bosne i Hercegovine mogu sve postići!”, napisao je Čustović.

(Radio Sarajevo)