Tuzlak Adnan sa 24 godine postao sedmi doktor u Evropi iz oblasti neuroradiologije (Video)

Adnan je Tuzlak, koji je završio Medicinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli. Ima 24 godine i trenutno se nalazi u Švicarskoj, na dvije pozicije: asistent ljekara i asistent istraživača na Univerzitetskom institutu za dijagnostičku i interventnu neuroradiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Bernu. Vrlo usko klinički dio posla obavlja sa klinikom za neurologiju Kliničkog centra u Bernu.

Pored toga, Adnan je aktivan u neformalnom obrazovanju kao mladi urednik za internacionalni časopis studenata medicine. Nalazi se i na poziciji recenzenta za kliničke studije Harvardskog časopisa za javno zdravstvo.

Njegov prethodni, informalni, angažman je bio vezan za brojna udruženja, a ona koja se ističu su koodinator sekcije za neuroznanost, te član upravnog odbora Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta Tuzla – MEDICUS. Također, bio je izabran i za predsjednika skupštine Udruženja studenata Medicine BiH. Uz to, bio je član Odbora upravljanja kvalitetom, te dio tima koji je pisao strategiju Univerziteta u Tuzli za period 2020-2030, piše njegova prijateljica Lejla na svom blogu.

Gostovao je u jutarnjem programu RTV TK i ispričao svoju misiju i viziju rada na polju medicine, planovima i mogućem povratku u BiH.

Adnan je tokom svog studiranja tražio koja mu oblast najviše odgovara, te je to postalo jasno na njegovoj šestoj godini studija. Jedna oblast se izdvajala, a to su krvni sudovi na mozgu (najjednostavnije objašnjenje). Kada je shvatio šta želi, predao se istraživanju gdje može time da se bavi. Nakon tog istraživanja i informisanja, došao je do zaključka da je tema toliko rijetka i da trenutno imamo samo 6 doktora u Evropi koji se bave istom. On bi bio sedmi.

Shvatio je da se ovim ne bi mogao baviti u BiH i tu je bio prvi udar realnosti. Kao i do sada što se moglo vidjeti u njegovim postupcima: Adnan je samoinicijativna osoba. Odlučio je da napravi korak naprijed i kontaktira ljude koji se bave ovom tematikom.

Na kraju 2020. godine se sve počelo dešavati, brzo i neočekivano, da je na početku 2021. godine Adnan dobio priliku, kakvu nisu dobili studenti i mladi ljekari koji žive u Švicarskoj. To je sve iz razloga jer je bio uporan da istraži i radi na ostvarenju svojih želja, a i zbog toga dokazao znanje koje ima njihovim stručnjacima, zbog čega su baš njega odabrali. Jedino što je iscrpljujuće u Švicarskoj je njihova administracija i proces dobijanja dokumenata, iz razloga što dolazi iz BiH.