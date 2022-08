Tužio državu zbog pretresa imanja na Floridi : Trump zatražio od suda da blokira FBI u pregledu dokumenata

Advokati su u sudskom podnesku, prvom od FBI pretresa u Mar-a-Lagu prije dvije sedmice, tvrdili da su kompleti dokumenata uzetih iz rezidencije „pretpostavljeno” pokriveni privilegijom izvršne vlasti.



„Ova stvar je privukla pažnju američke javnosti. Samo ‘adekvatne’ mjere zaštite nisu prihvatljive kada je riječ, ne samo o ustavnim pravima predsjednika Trumpa, već i o pretpostavci privilegije izvršne vlasti”, napisali su advokati.



Federalni sudija u ponedjeljak je priznao da bi redigovanje izjave FBI-a, u kojoj se navodi osnova za pretres, moglo biti toliko opsežno da dokument učini „besmislenim” ako se objavi u javnosti. Ali je rekao da i dalje vjeruje da ne bi trebao ostati zapečaćen u cijelosti zbog „intenzivnog” javnog interesa za istragu.



U pisanom nalogu američkog sudije za prekršaje Brucea Reinharta uglavnom se ponavlja ono što je rekao na sudu prošle sedmice, kada je naložio Ministarstvu pravde da predloži redigovanje informacija u pismenoj izjavi pod zakletvom koje želi da ostanu tajna. Taj podnesak treba da se podnese u četvrtak u podne.



Zvaničnici Ministarstva pravde nastojali su zadržati cijeli dokument zapečaćenim, navodeći da otkrivanje bilo kojeg njegovog dijela rizikuje da ugrozi tekuću krivičnu istragu, otkrivanje informacija o svjedocima i otkrivanje istražnih tehnika. Oni su savjetovali sudiju da bi potrebne redakcije pisane izjave pod zakletvom bile toliko brojne da bi dokumentu oduzele bilo kakve suštinske informacije i učinile ga efektivno besmislenim za javnost.



Reinhart je priznao tu mogućnost u svojoj naredbi od ponedjeljka, kada je napisao: „U ovom trenutku ne mogu reći da će djelimične redakcije biti toliko opsežne da će rezultirati besmislenim otkrivanjem, ali bih na kraju mogao doći do tog zaključka nakon što čujem više od Vlade.”



Nekoliko novinskih organizacija, uključujući The Associated Press, pozvalo je sudiju da otkrije dodatne zapise vezane za ovomjesečni pretres Mar-a-Laga, kada su zvaničnici FBI-a rekli da su pronašli 11 kompleta povjerljivih dokumenata, uključujući strogo povjerljive zapise, sa imanja na Floridi.



Od posebnog interesa je pisana izjava pod zakletvom koja podržava pretres, a koja vjerovatno sadrži ključne detalje o istrazi Ministarstva pravde, koje ispituje da li je Trump zadržao povjerljive i osjetljive vladine evidencije i da li je pogrešno postupao s njima. Trump i neki od njegovih pristalica takođe su pozvali da se dokument objavi, nadajući se da će razotkriti ono za šta oni tvrde da je prekoračenje Vlade.



U svojoj pismenoj presudi, Reinhart je rekao da Ministarstvo pravde ima uvjerljiv interes da spriječi da izjava pod zakletvom bude objavljena u cijelosti. No, rekao je da ne vjeruje da bi trebalo da ostane u potpunosti zapečaćena, i rekao je da ga nisu uvjerili argumenti ministarstva da proces redakcije “nameće neprimjeren teret njegovim resursima”.



„Posebno imajući u vidu intenzivan javni i istorijski interes za pretres rezidencije bivšeg predsjednika bez presedana, Vlada još nije pokazala da su ove administrativne brige dovoljne da opravdaju zapečaćenje”, napisao je on.

