Tužilaštvo HNK izdalo nalog : Finansijska policija ulazi u Aluminij, na ispitivanje pozvani bivši direktori

Proces detektovanja ko je odgovoran za kolaps mostarskog Aluminija ulazi u narednu fazu. Nadležno Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražilo je od Finansijske policije nadzor nad poslovanjem ove kompanije.

Kako navode zbog transparentnosti u radu, obavještavaju javnost da je Tužilaštvo HNK izdalo nalog Financijskoj policiji FBiH da izvrši nadzor nad financijskim poslovanjem društva Aluminij d.d. Mostar, i to svih uprava i naložilo da tim nadzorom obuhvati cjelokupni period od posljednje kontrole Financijske policije pa do dana obavljanja nadzora, kao i da na tim poslovima angažira dovoljan broj ovlaštenih službenih osoba Financijske policije.



“Također, naloženo je da se nadzorom posebno utvrde i provjere poslovi oko nabavke električne energije kao energenta, te nabavke svih ostalih sirovina i materijala neophodnih za proces proizvodnje. Nadalje, naloženo je da se izvrše provjere i sačini analiza prodaje proizvoda iz proizvodnog procesa, te da se posebno analiziraju poslovni odnosi sa “velikim” dobavljačima i povezanim društvima, kao i to da se pribavi i analizira sva poslovna dokumentacija koja može upućivati na drugo eventualno nezakonito postupanje i činjenje kaznenih djela i otkrivanja počinitelja”, navodi se iz Tužilaštva HNK.



Uporedo s ovom aktivnošću, Tužilaštvo je saslušalo određeni broj svjedoka i osumnjičenih u predmetima koji su ranije formirani, kao i po prijavi Udruge malih dioničara Aluminija d.d. Mostar, pa su u tom smislu i upućeni pozivi svim dosadašnjim direktorima društva koji do sada nisu saslušavani u Tužilaštvu, i to: Ivi Bradvici, Željku Kordiću, Nikici Ljubiću, Ružici Udovičić, Mariju Gadžiću i Draženu Pandži, te predsjednicima Nadzornih odbora.



U narednom periodu uslijedit će pozivanje i preostalih članova pojedinih uprava, te predsjednika i članova nadzornih odbora iz pojedinih perioda rukovođenja društvom Aluminij d.d. Mostar.



“Naglašavamo da je od našeg zadnjeg istupa, tj. javnog poziva, Kantonalno tužilaštvo HNK Mostar zaprimilo svega jednu krivičnu prijavu od Udruge malih dioničara Aluminija d.d. Mostar. Tužilaštvo HNK profesionalno postupa u svim gore navedenim predmetima, te još jedanput odbacuje insinuacije o neprofesionalnosti i političkom uticaju i zahvaljuje pojedinim medijima koji su svojim objektivnim pisanjem, te prezentiranjem pojedinih dokaza i činjenica postali koristan izvor informacija za ovo Tužilaštvo”, navodi se u saopćenju.