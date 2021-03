Tužilaštvo BiH potvrdilo : “Okružno javno tužilaštvo Banja Luka dostavilo na uvid traženi predmet Dragičević “

“Okružno javno tužilaštvo Banjluka je Tužiteljstvu BiH dostavilo na uvid traženi predmet”, potvrdio je za BUKU portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.

Neformalna grupa građana “Pravda za Davida” juče je održala polučasovne proteste ispred Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. Neposredni povod jeste zahtjev Tužilaštva BiH prema Okružnom tužilaštvu u Banjaluci, a u vezi sa dostavom predmeta Dragičević njima na uvid.

Perduv je juče rekao da mu je žao nam je što se to dešava nakon gotovo tri godine, to se moglo davno desiti.

“Nadamo se da nije neka igranka i predstava iza svega ovoga, ali ako jeste mi ćemo to vrlo brzo prozrijeti. Kao što je rekao advokat Ifet Feraget treba započeti istragu o istrazi. U ovom trenutku nije pitanje ko je ubio Davida, već je u pitanju ko je to zataškavao sve ovo vrijeme da ne saznanamo ko je ubio Davida. Kad saznamo ko je sve zataškavao, a mi opravdano sumnjamo da je na čelu tog zataškavanja upravo tužilac Dalibor Vrećo, onda ćemo saznati ko je ubio Davida i ko je imao sve motive da to zataška”, rekao je juče Perduv.

Podsjetimo da je Tužilaštvo BiH zatražilo 22. februara dostavljanje predmeta koji se odnose na Davida Dragičevića.

Na temelju podneska predstavnika oštećenih i Udruženja Pravda za Davida, Tužiteljstvo BiH, odmah je uputilo zahtjev za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića u mjesecu martu 2018. godine u Banjaluci. Zahtjev je upućen prema Okružnom tužilaštvu Banjaluka i Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.

Nakon dostavljanja i analize predmeta, tužiteljstvo će donijeti odluku o daljim koracima i aktivnostima, rečeno je iz Tužilaštva BiH.

(Kliker.info-Buka)