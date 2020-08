Trumpova kampanja: Kamala Harris ispunjava uslove za potpredsjedničku funkciju

Prema odredbama američkog Ustava Kamala Harris je Amerikanka po rođenju.

“Po mom mišljenju – slučaj je zatvoren”, poručio je Jason Miller, jedan od savjetnika u predizbornom timu predsjednika Donalda Trumpa, u izjavi televiziji ABC.

Istovremeno, Marc Meadows šef kabineta Donalda Trumpa, izjavio je da senatorka Kamala Harris ispunjava uslove da obavlja funkciju potpredsjednice ukoliko Joe Biden bude bio izabran za predsjednika.

Meadows je za CNN rekao da je zabrinut zbog stavova lijevog centra koje Harris zastupa – a kojima se predsjednik Trump i Republikanci protive.

Kamala Harris je dijete roditelja imigranata rođena u Sjedinjenim Državama – u gradu Ouklandu u Kaliforniji. Njena majka doselila se iz Indije zbog studija, dok joj je otac porijeklom sa Jamajke. Prva je crnkinja – kandidatkinja za potpredsjedničku funkciju.

Kampanja vjerovatnog predsjedničkog kandidata Joe Bidena tvrdnje po kojima senatorka Harris ne ispunjava uslove odbacila je kao neprihvatljive.

Predsjednik Trump protekle nedjelje nedoumice o podobnosti senatorke Harris označio je veoma ozbiljnim.

“Čuo sam da ne zadovoljava potrebne kriterijume. Ne znam da li je to tačno. Vjerujem da su demokrate to provjerile prije nego što su je izabrale da se kandiduje za potpredsjednika. Ali to je veoma ozbiljno… Vi kažete da oni tvrde da nije kvalifikovana pošto nije rođena u ovoj zemlji”, rekao je Trump u petak.

Na tvrdnje o mogućoj nepodobnosti Kamale Harris za obavljanje potpredsedničke funkcije pažnju je skrenula Jenna Ellis, viša pravna savjetnica kampanje za reizbor Donalda Trumpa. Ona je protekle sedmice ukazala da Haris nije u mogućnosti da se kandiduje za potpredsjednicu, zbog imigracionog statusa roditelja u trenutku njenog rođenja.

To je zasnovala na tvrdnjama koje je u listu Newsweek iznio John Eastman, profesor prava na Univerzitetu Chapman u Californiji i saradnik Instituta Klermont konzervativne orijentacije.

U autorskom tekstu je inicirao tvrdnje u kojima postavlja pitanje da li su roditelji Kamale Harris bili državljani SAD-a u vrijeme njenog rođenja – ili su bili posjetioci u privremenom statusu. Što bi prema njegovim tvrdnjma značilo da je moguće da Harris po rođenju, kako navodi, nije bila u potpunoj nadležnosti SAD već neke druge države ili država.

Ipak, nejasnoće u vezi sa tim ispunjava li senatorka Harris kriterijume za potpredsjedničku funciju razvijali su Jason Miller i Marc Meadows – i to dan uoči konvencije na kojoj će Kamala Harris prihvatiti nominaciju.

“U ime kampanje govorim ja, a ne ona”, zaključio je u izjavi ABC-u Jason Miller jedan od savjetnika u predizbornom timu predsjednika Donalda Trumpa, govoreći o stavovima koje je iznosila Jenna Ellis – pravna savjetnica u kampanji za reizbor američkog predsjednika.

