Trumpov savjetnik Bolton: SAD ne isključuju teritorijalne korekcije između Srbije i Kosova

SAD se neće uključivati u raspravu oko ideje o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, izjavio je u Kijevu John Bolton, savjetnik predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa.

“Međutim, postoje novi znaci da obadvije vlade veoma tiho možda žele da o tome pregovaraju. Američka politika je da ako dvije strane mogu da se o tome međusobno dogovore i postignu sporazum, mi ne isključujemo teritorijalne korekcije. Zaista nije na nama da to kažemo”.

On je dodao da se Wasgington neće u to miješati “i ne mislim da će iko u Evropi to spriječavati ako dvije strane u sporu postignu uzajamno zadovoljavajuće rješenje”.

Bolton je dodao da su SAD spremne da pomognu. “Ne mislimo da riješimo to pitanje umjesto njih, već moraju sami da to učine”.

Trumpov savjetnik je istakao da je spor između Srbije i Kosova najvažniji na Balkanu. “Mnogi su pokušavali da posreduju u njegovor rješenju, ali su ti napori propali”.

On je dodao da je veoma važno konačno uspostaviti stabilnost na Balkanu. “Od raspada Jugoslavije, postoji mnogo dugotrajnih tenzija i rizika. Ali je nedavno ostvaren i napredak”, naglasio je Bolton ukazujući na dogovor Skoplja i Atine oko imena Makedonije.

