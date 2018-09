Trumpov saradnik šokirao Ameriku : “Draga nacijo, ja sam Pokret otpora , vodićemo zemlju u pravom smjeru, dok Trump ne bude gotov “!

New York Times napravio je vrlo rijedak presedan i objavio kolumnu – anonimnog autora.

Na taj potez se uredništvo odlučilo iz, kako navode, razumljivog razloga: autor kolumne je visoki dužnosnik iz administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa i otkrivanje identiteta te osobe vjerojatno bi ugrozilo njezin posao u Bijeloj kući.

U Timesu su na kraju ipak odlučili objaviti kolumnu jer, kako navode, to je jedini način da čitateljima prenesu djelić trenutačne atmosfere iz Bijele kuće iz perspektive čovjeka koji je svakodnevno tamo i koji na dnevnoj bazi surađuje s američkim predsjednikom i njegovim najbližim ljudima. I čini se da su postigli efekt koji su htjeli: odmah po objavljivanju kolumne reagirali su i Donald Trump i glasnogovornica Bijele kuće, a kolumna je postala i glavna tema svih vodećih medija.

Visoki dužnosnik Bijele kuće navodi da je ‘dio tihog otpora unutar Trumpove administracije’, a u svojoj kolumni otkriva što je to što ga je okrenulo protiv američkog predsjednika.

– Predsjednik Trump suočen je s prijetnjama s kakvim se nije suočio nijedan američki predsjednik. Ne samo zbog istrage specijalnog tužitelja ili činjenice da je naša država potpuno podijeljena oko Trumpova načina vođenja države. Nije čak ni stvar u tome da bi njegova stranka mogla izgubiti prevlast u Kongresu od opozicije koja ga silom želi srušiti – započinje tekst anonimni autor koji već u idućoj rečenici priznaje da je upravo on dio Trumpove opozicije unutar Bijele kuće.

– On to uopće ne shvaća, ali mnogi dužnosnici u njegovoj administraciji od samog početka marljivo rade da vode zemlju u ispravnom smjeru dok on ne izleti iz Bijele kuće. Ja to dobro znam. Ja sam jedan od njih.

Autor priznaje da se i dalje nada da će ova administracija uspjeti i naglašava da je njihova politika već dala rezultata. Međutim, problem leži u čovjeku čija riječ je ipak zadnja.

– Naša glavna dužnost je služiti ovoj zemlji, a mi imamo predsjednika koji neumorno radi na način koji je izrazito štetan po zdravlje Amerike. Upravo zbog toga mnogi ljudi koje je Trump imenovao rade sve što je u njihovoj moći kako bi sačuvali demokratske institucije u ovoj zemlji.

Korijen problema, navodi autor, je u predsjednikovom nemoralu.

– Iako je izabran kao republikanac, predsjednik pokazuje malo afiniteta prema idejama koje su konzervativci dugo podržavali: sloboda misli, sloboda tržišta i sloboda ljudi. Prikazuje medije kao najveće neprijatelje društva, ali njegove ideje su sve samo ne demokratske. Nemojte me krivo shvatiti, njegova vladavina ima svijetlih točaka (porezna reforma, jačanje vojske), ali svi ti uspjesi definitivno nisu stigli kao posljedica njegovih briljantnih odluka. Njegovo vođenje nacije je kontradiktorno, jadno i neučinkovito.

Svakodnevni rad s takvim eksplozivnim čovjekom je sve samo ne lagan, a autor kolumne u idućih nekoliko rečenica spominje svoje suradnike kako mu se stalno žale i iskazuju nevjericu zbog Trumpova ponašanja, njegovih naredbi i odluka.

– Razgovori s njim su gotovo nemogući, stalno se odstupa od glavnih tema, iskače iz tračnica. On stalno ponavlja svoje već poznate fraze, a njegova impulzivnost uvijek rezultira nekom bezobzirnom odlukom.

Kako to izgleda u praksi, autor je zorno opisao u sljedećoj situaciji.

– Nedavno je jedan moj suradnik bijesan istrčao iz Ovalnog ureda nakon što mu je predsjednik odbacio jednu važnu političku odluku koju je upravo Trump smislio samo tjedan dana ranije… Rekao mi je ‘pa on mijenja mišljenje svakih nekoliko minuta’.

Visoki dužnosnik i anonimni kolumnist naglašava da bi situacija bila još gora da u Bijeloj kući ne postoje ljudi koji su spremni se žrtvovati za Trumpa i sve njegove grozne odluke svaliti na sebe.

– Znam da im to nije neka utjeha, ali Amerikanci moraju znati da u Bijeloj kući još uvijek postoje odrasli ljudi koji u potpunosti shvaćaju što se događa i daju sve od sebe da donesu dobre odluke kojima se Trump protivi.

Na kraju ispada da se u Bijeloj kući vodi paralelna politika.

Kao primjer naveo je vanjsku politiku SAD-a.

– Predsjednik privatno iskazuje simpatije prema diktatorima i autokratima kao što su Kim Jong-un ili Vladimir Putin, a prema našim dugogodišnjim saveznicima ne pokazuje nimalo poštovanja. S druge strane, većina administracije ima potpuno drugačije poglede i zalaže se za sankcije Rusima i zatopljenje odnosa sa saveznicima. Da ih prestanemo ismijavati i gledati na njih kao na rivale.

– Evo vam najsvježiji primjer nakon trovanja Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji. Trump je oklijevao s protjerivanjem ruskih diplomata iz zemlje, tjednima se svađao sa svojim suradnicima koji su htjeli Rusiji nametnuti snažnije sankcije, ali na kraju su ljudi koji su zaduženi za nacionalnu sigurnost izborili pobjedu. Akcije protiv Moskve morale su se poduzeti.

Trumpov suradnik pri kraju kolumne spomenuo je i šuškanja u Bijeloj kući oko aktivacije famoznog 25. amandmana američkog ustava. Naime, ustav nudi mogućnost da potpredsjednik preuzme dužnost predsjednika ako on i najviši dužnosnici Bijele kuće, članovi kabineta, zaključe da predsjednik nije sposoban vršiti svoju dužnost.

– S obzirom na cjelokupnu situaciju, vrlo rano su krenula šaputanja oko 25. amandmana. Ipak, na kraju nitko nije htio sudjelovati u procesu koji bi doveo do ustavne krize. Zato ćemo učiniti sve što možemo da vodimo zemlju u pravom smjeru dok – na ovaj ili onaj način – Trump ne bude gotov!

Autor teksta je na kraju spomenuo pokojnog senatora Johna McCaina i njegove oproštajne riječi kako Amerika treba paziti da ne pomiješa patriotizam s plemenskim načinom razmišljanja koji vodi mržnji i nasilju.

– Nije najveća briga što je Trump napravio ovoj državi, već ono što smo mu mi kao nacija to dopustili. Potonuli smo s njim, ali znajte da u ovoj kući postoji tihi otpor prema njegovoj vladavini i ljudi kojima je glavna zadaća služiti ovoj državi.

Nedugo nakon objavljivanja kolumne, reagirao je i sam predsjednik. Trump je rekao da je sramotno da je Times objavio tekst anonimnog autora.

– Oni ne vole Donalda Trumpa, a Donald Trump ne voli njih!

Za kraj, Trump je poručio autoru da ‘nema muda’, a u međuvremenu je na Twitteru napisao: ‘Veleizdaja?’.

Sarah Huckabee Sanders, glasnogovornica Bijele kuće, pozvala je autora da ‘napravi jedinu ispravnu stvar i podnese ostavku’.

– Autor je kukavica, a Times bi se trebao ispričati zbog objavljivanja teksta, izjavila je.

Iz Timesa su vrlo brzo uzvratili navodeći da su ponosni što su objavili kolumnu, a u međuvremenu su počela stizati izvješća o paničnoj potrazi u Bijeloj kući za mogućim autorom. Analizira se svaka riječ i svaki izraz ne bi li se uočila kakva sličnost u izričaju pojedinih dužnosnika, a gotovo svi vodeći komentatori navode da će identitet prije ili poslije sasvim sigurno biti razotkriven.