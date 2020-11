Trumpov prvi postizborni intervju : Bit će teško doći do Vrhovnog suda i dokazati prevaru

Predsjednik SAD-a Donald Trump dao je svoj prvi postizborni intervju Mariji Bartiromo s Foxa, u kojemu nije rekao ništa posebno neočekivano niti novo. Iako je od njegova izbornog poraza prošlo skoro mjesec dana, Trump još uvijek ne priznaje da je Joe Biden pobjednik i nastavlja s neuspješnim sudskim tužbama, što je najavio da će nastaviti raditi i dalje.

Izrazito se negativno osvrnuo na više od 30 odluka sudaca koji su odbacili optužbe za prevaru njegovog pravnog tima i poručio da nije siguran da će ijednu od tih tužbi uspjeti dogurati do Vrhovnog suda (na koji je upravo on smjestio tri suca).

“Ne daju nam da priložimo svoje dokaze. Kažu da nemaju osnove. Ja bih želio podnijeti jednu veliku, predivnu tužbu, u kojoj bismo pričali o tome i puno drugih stvari, s veličanstvenim dokazima. Imamo svjedočenja, imamo stotine i stotine svjedočenja ljudi. Želite mi reći da ja kao predsjednik Sjedinjenih država nemam uporište? Pa kakav je to sudski sistem?”, kazao je Trump u intervjuu u emisiji “Sunday Morning Futures”.

U najnovijem slučaju, Vrhovni sud Pennsylvanije odbacio je pritužbu iz Trumpova tabora.Trump je stoga rekao da savezni Vrhovni sud “mora biti spreman donijeti vrlo veliku odluku”.

“Problem je što je vrlo teško doći do Vrhovnog suda. Imam najbolje advokate za Vrhovni sud, koji su spremni voditi taj slučaj ako dođe do njih. Pokušavamo unijeti dokaze, ali suci nam ne žele dopustiti da to radimo. Imamo tako puno dokaza. Vjerojatno ste vidjeli u Gettysburgu u Pennsylvaniji prošle sedmice , nevjerojatni svjedoci, visoko poštovani ljudi koji su jako razljućeni”, rekao je američki predsjednik, koji je dodao da je “posramljen” što je bio podržao republikanskoga guvernera Georgije Briana Kempa, jer je Kemp certificirao izborne rezultate u svojoj saveznoj državi u korist Joea Bidena.

“Mišljenje mi se neće promijeniti za šest mjeseci. Bilo je ogromnog varanja”, poručio je Trump.

Američke države trebalo bi do osmog decembra da potvrde rezultate glasanja, dok bi 14. decembra trebalo da se održi izjašnjavanje elektora.

Konačno, rezultate glasanja 6. januara treba da potvrdi američki Kongres – koji će i zvanično utvrditi pobjednika predsjedničkih izbora.

(Kliker.info-agencije)