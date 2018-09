Trump Španiji predložio rješenje : Izgradite zid oko Sahare i riješite migrantsku krizu !?

Američki predsjednik Donald Trump ponudio je španskoj vladi rješenje migrantske krize, otkrio je španski ministar vanjskih poslova.Riješenje je jednostavno, a tiče se njegove opsesije građenjem zidova. Naime, Trump bi cijeli problem riješio dizanjem zida oko Sahare.

Španski socijalist Josep Borrell tvrdi kako su on i ostali diplomati Trumpu pokušali objasniti kako se Sahara prostire na oko 5 hiljada kilometara granice, no on je na sve odmahnuo rukom: ‘Pa ne može biti veća od naše granice s Meksikom’, kazao je.

Trump, koji je na vlast došao 2016. godine obećao je gradnju ‘velikog, prekrasnog zida’ preko američko-meksičke granice koja je dugačka nešto više od 3 hiljada kilometara.

No osim ‘sitnice’ da bi trebalo graditi zid na teritoriju dugačkom 5 hiljada kilometara, postoji i činjenica da Španska ima samo male dvije enklave u sjevernoj Africi, što bi značilo da zid treba graditi na tuđem teritoriju.

Borrellovi komentari izazvali su velike reakcije u španskim medijima, no iz ministarstva vanjskih poslova samo su potvrdili kako stoje iza Borrellovih riječi, no suzdržat će se od daljnjih komentara, prenosi Guardian .

Trump je svoje prijedloge iznio špancima u junu , kada su kralj Felipe i kraljica Letizia u društvu Borrella posjetili Bijelu kuću.

