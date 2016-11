Trump slaže tim : Giuliani vodeći kandidat za državnog sekretara

On je kazao da je John Bolton, koji je bio američki veleposlanik pri UN-u za vrijeme predsjednika George W. Busha, također u kombinacijama da vodi State Department.Giuliani (72) je bio jedan od najglasnijih pristaša Donalda Trumpa tokom predizborne kampanje, te ga je često pratio na skupovima napadajući demokratkinju Hillary Clinton.

Giuliani je bio gradonačelnik New Yorka kada su na taj grad 11. septembra 2001. izvršeni napadi i vodio je grad tokom krize nakon uništenja tornjeva blizanaca World Trade Centra, blisko surađujući s tadašnjim predsjednikom George W. Bushom.

Trumpov je prijatelj godinama i žestoko ga je branio kroz sve krize izazvane njegovim kontroverznim izjavama, optužujući istovremeno Clinton da je kršila zakon u aferi oko korištenja privatnog servera za elektroničku poštu dok je bila državna sekretarka od 2009. do 2013.

“Ako Rudi to želi on će to i dobiti,” rekao je bivši predsjednik Zastupničkog domaNewt Gingrich za Fox News.

On smatra kako bi Giuliani, iako ima i drugih funkcija na koje bi mogao biti imenovan, bio izvrstan državni sekretar .

Znak da je Trump već blizu nekim odlukama je njegov današnji sastanak s izabranim potpredsjednikom Mikeom Penceom, šefom njegova tranzicijskog tima.Trump i Pence bi, po najavama nekih izvora, trebali razgovarati o više imena za ključne funkcije.

