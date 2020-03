Trump promijenio mišljenje : Nema potrebe za uvođenjem karantina za New York, New Jersey i Connecticut !?

Predsjednik Trump najavio je mogućnost uvođenja kratkotrajnog karantina u New Yorku, New Jerseyu i Connecticutu, možda već tokom vikenda, da bi se spriječilo da se zaraza koronavirusa proširi na države koje imaju manje inficiranih.

Federalna vlada po zakonu ima pravo da uvede mjere da bi spriječila širenje prenosivih bolesti između država ali nije jasno da li to znači da Trump može da naredi stanovnicima pojedinačnih država da ne napuštaju svoje kuće.

Brod-bolnica američke mornarice “USS Comfort” isplovio je iz Norfolka u Virginiji za New York da bi pomogao u odgovoru na pandemiju.Tramp je prisustvovao isplovljavanju broda a prije toga je tvitovao da “razmišlja o KARANTINU. Odluka će se, kako je kazao, donijeti na ovaj ili onaj način.”

Brod “Comfort” stiže u newyoršku luku sedam dana nakon što je sestrinski brod “USNC Mercy” pristigao u Los Angeles da obavlja istu dužnost na zapadnoj obali. Trumpova posjeta Norfolku je njegovo prvo putovanje van Washingtona od 9. marta a tek drugo van kapija Bijele kuće kuće od 19. marta kada je posjetio sjedište Federalne agencije za vanredne situacije FEMA. 73-godišnji Tramp je u kategoriji visokog rizika zbog svojih godina a prema federalnim smjernicama, svima u toj kategoriji savjetovano je da ne putuju ukoliko to nije neophodno.

Predsjednik Trump je pored toga istakao da je potpredsjedniku Penceu naložio da ne zove guvernere Vashingtona i Michigana – dva žarišta koronavirusa – zato što su ga javno kritikovali.

“Ako vas ne tretiraju lijepo, ne zovete ih”, rekao je. ​

Nešto kasnije Donald Trump je ipak odustao od ideje da zbog pandemije koronavirusa u čitavoj saveznoj državi New York uvede karantenu nakon što je ona naišla na velike kritike javnosti.

“Karantena neće biti potrebna”, poručio je Trump putem twittera.

Promjena mi8šljenja i plana dovode se u vezu sa brojnim kritikama u javnosti koje su pomenutu ideju odmah proglasili nemogućom jer bi uzrokovala kaos u regiji koja je ekonomski motor SAD-a i u kojoj živi 10 posto stanovnika čitave zemlje koji sudjeluju sa 12 posto u ukupnom bruto domaćm proizvodu.

“Kada biste počeli stvarati zidove među regijama u čitavoj zemlji to bi bilo kontraproduktivno, potpuno ne-američki”, rekao je guverner New Yorka Andrew Cuomo za CNN.

Trump je stoga ublažio retoriku te najavio kako će od Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) zatražiti da se izda “snažno uputstvo za putovanja” koje bi trebali provoditi guverneri triju spomenutih država.

Neke su savezne države već započele sa zaštitnim mjerama kada su u pitanju putnici koji dolaze iz New Yorka, koji je najveće žarište zaraze u SAD-u. Tako su Florida i Rhode Island izdali naređenja da putnici koji dođu iz New Yorka moraju u samoizolaciju ukoliko žele ostati, dok Pennsylvania i Zapadna Virginia traže od došljaka iz New Yorka da pristanu na dobrovoljnu karantenu.

