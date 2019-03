Trump prelomio i prizemljio flotu : ‘Neće letjeti sve dok Boeing ne pronađe rješenje’

Američki predsjednik Donald Trump izdao je hitnu naredbu da se odmah prizemlje svi avioni Boeing 737 Max nakon tragične nesreće te vrste aviona koji je letio u floti Ethiopian Airlinesa i srušio se u nedjelju u Adis Abebi sa 157 žrtava.

Iako su do sada mnoge države već preventivno zabranile tom avionu let u njihovom zračnom prostoru, američka savezna vazduhoplovna uprava nije to učinila, a Trump je svojom naredbom takvom stavu stao na kraj.

Trump je kazao da avioni neće letjeli dok Boeing “ne nađe rješenje”. Boeing je objavio da će suspendirati cijelu flotu aviona 737 Max, njih ukupno 371.

„Izdali smo hitnu naredbu da se prizemlje svi letovi Boingovih aviona 737 Max 8 i Max 9 i aviona povezanih sa tom flotom. Razgovarao sam sa sekretarkom za saobraćaj, administratorom Federalne uprave za avijaciju i izvršnim direktorom Boeinga i oni su svi saglasni sa tim potezom. Svi avioni koji su trenutno u vazduhu, biće prizemljeni nakon što slete na svojim destinacije. Piloti su obavješteni, aviokompanije su saglasne sa ovom odlukom. Bezbjednost Amerikanaca i svih ostalih je za nas najvažnija i izražavamo saučešće onima koji su izgubili voljene u padovima aviona Boing 737 Max 8 Ethiopian Airlinesa i Lion Aira . Boeing je izuzetna kompanija i nadam se će brzo utvrditi šta se dogodilo. Do tada, avioni će biti prizemljeni,” prenosi izjavu predsjednika Trumpa Glas Amerike.

Iz Boeinga je saopšteno je da odluka o prizemljenju aviona 737 Max doneta iz predostrožnosti i da će kompanija, u saradnji sa istražiteljima, preduzeti sve mere da utvrdi šta su bili uzroci nesreća i da osigura da se ne ponove.