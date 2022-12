Trump povodom objavljivanja njegovih poreskih prijava: ” Zapamtite, to je opasna dvosmjerna ulica!“

Šest godina poreznih prijava bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavljene su danas kao rezultat višegodišnjih napora da se saznaju finansije nekadašnjeg poslovnog mogula.

Trump je napravio decenijski politički presedan, odbivši da dobrovoljno dostavi informacije dok je presjedavao Bijelom kućom.

Informacije, koje uključuju redigovane lične, osjetljive podatke, kao što su socijalno osiguranje i brojevi bankovnih računa, datiraju od 2015. do 2020. godine. Obuhvataju gotovo 6.000 stranica, uključujući više od 2.700 stranica pojedinačnih izvještaja Trumpa i njegove supruge Melanije, te više od 3.000 stranica izvještaja za Trumpove poslovne subjekte.

Njihovo objavljivanje uslijedilo je nakon stranačkog glasanja u Komitetu za finansije i budžetski proračun Zastupničkog doma. Demokrate iz Komiteta tvrdile su da je riječ o transparentnosti i vladavini zakona, dok su republikanci smatrali da bi objavljivanje ovih informacija predstavljalo opasan presedan u pogledu gubitka zaštite privatnosti.

Trump nije dostavio poreske prijave kada se kandidirao za predsjednika i vodio je pravnu bitku da ih zadrži u tajnosti dok je bio u Bijeloj kući. Ali Vrhovni sud je prošlog mjeseca odbio da spriječi Ministarstvo finansija da ih preda poreskoj Komisiji za finansije.

“Demokrate to nikada nisu smjele učiniti, Vrhovni sud to nikada nije trebao odobriti, i to će dovesti do užasnih stvari za toliko mnogo ljudi. Radikalne, lijeve demokrate su sve naoružale, ali zapamtite, to je opasna dvosmjerna ulica!“, rekao je Trump.

Rekao je da izvještaj „još jednom pokazuje koliko je ponosno bio uspješan i kako je mogao iskoristiti amortizaciju i razne druge poreske olakšice kao poticaj za otvaranje hiljada radnih mjesta i veličanstvenih objekata i preduzeća“.

Objava informacija, samo nekoliko dana prije nego što Trumpove kolege republikanci ponovo preuzmu kontrolu nad Domom od demokrata, podiže mogućnost novih otkrića o Trumpovim finansijama, koje su obavijene misterijom i intrigama, a datiraju još od perioda kada se pojavio kao budući investitor nekretnina na Menhetnu 1980-tih godina. A sve bi moglo dobiti dodatni značaj sada, kada je Trump lansirao kampanju za Bijelu kuću 2024. godine.

Objavljene informacije će vjerovatno ponuditi najjasniju sliku o njegovim finansijama tokom perioda koji je proveo na funkciji.

Trump, poznat po tome što je gradio nebodere i vodio rijaliti šou prije nego što je osvojio Bijelu kuću, dao je neke ograničene detalje o svom posjedu i prihodima na obrascima za obavezno otkrivanje podataka. Svoje bogatstvo je promovirao u godišnjim finansijskim izvještajima koje dostavlja bankama kako bi osigurao kredite i finansijskim časopisima kako bi opravdao svoje mjesto na rang listi svjetskih milijardera.

Trumpova dugogodišnja računovodstvena firma je od tada poricala te izjave, a državna tužiteljica New Yorka Letitia James podnijela je tužbu navodeći da su Trump i njegova Organizacija preuveličali vrijednost imovine na izjavama kao dio višegodišnje prijevare. Trump i njegova kompanija su to negirali.

Ovo neće biti prvi put da su Trumpove porezne prijave pod lupom.

U oktobru 2018., The New York Times je objavio Pulitzerom nagrađenu seriju zasnovanu na procurjelim poreznim podacima koji su pokazali da je Trump primio savremenu protuvrijednost od najmanje 413 miliona dolara od imovine svog oca, od čega je veći dio novca dolazio od onog što je Times nazvao “izbjegavanjem poreza” 1990-tih godina.

Drugi serijal iz 2020. godine pokazao je da je Trump platio samo 750 dolara federalnog poreza na dohodak 2017. i 2018. godine, kao i da uopšte nije platio porez na dohodak tokom 10 od posljednjih 15 godina, jer je generalno izgubio više novca nego što je zaradio.

U svom prošlosedmičnom izvještaju, Komitet za finansije naznačio je da je Trumpova administracija možda zanemarila post-Watergateov zahtjev koji nalaže reviziju predsjedničkih poreskih prijava.

Poreska uprava je tek 3. aprila 2019. počela reviziju Trumpovih poreznih prijava za 2016. – više od dvije godine nakon njegovog predsjedništva – kada je predsjedavajući odbora, predstavnik Richard Neal, D-Mass., zatražio od agencije informacije u vezi s poreznim prijavama.

Poređenja radi, bilo je revizija predsjednika Joea Bidena za porezne godine 2020. i 2021., rekao je Andrew Bates, glasnogovornik Bijele kuće. Glasnogovornik bivšeg predsjednika Baracka Obame rekao je da je Obama bio pod revizijom svake od njegovih osam godina na funkciji.

Izvještaj Kongresnog nestranačkog Zajedničkog odbora za oporezivanje podigao je višestruke crvene zastavice u vezi sa aspektima Trumpovih poreznih prijava, uključujući njegove gubitke koji se prenose, odbitke vezane za konzervaciju i dobrotvorne donacije, te zajmove njegovoj djeci koji bi mogli biti oporezivi pokloni.

Dom je kao odgovor usvojio nacrt zakona koji bi zahtijevao reviziju svih predsjedničkih prijava poreza na dohodak. Republikanci su se oštro usprotivili zakonu, izražavajući zabrinutost da bi zakon koji zahtijeva revizije narušio privatnost poreskih obveznika i mogao bi dovesti do toga da se revizije koriste za političku dobit.

Ova mjera, odobrena uglavnom po stranačkoj liniji, ima male šanse da uskoro postane zakon s obzirom da će novi Dom predvođen republikancima položiti zakletvu u januaru. Umjesto toga, na njega se gleda kao na polaznu tačku za buduće napore da se pojača nadzor nad predsjedništvom.

Svaki predsjednik i kandidat glavne stranke od Richarda Nixona dobrovoljno je učinio dostupnim javnosti barem sažetke svojih poreznih informacija. Trump se protivio tom trendu kao kandidat i kao predsjednik, više puta tvrdeći da su njegovi porezi “pod revizijom” i da se ne mogu objaviti.

Trumpovi advokati su pokušali, ali nisu uspjeli spriječiti ured okružnog tužioca Manhattana da dobije Trumpovu poreznu evidenciju u sklopu istrage o njegovoj poslovnoj praksi, izgubivši dva puta na Vrhovnom sudu.

Trumpov dugogodišnji računovođa, Donald Bender, svjedočio je na nedavnom krivičnom suđenju Trump Organizaciji na Manhattanu da je Trump prijavljivao gubitke na svojim poreznim prijavama svake godine tokom jedne decenije, uključujući skoro 700 miliona dolara 2009. i 200 miliona dolara 2010. godine.

Bender, partner u firmi Mazars USA LLP koji je godinama pripremao Trumpove lične porezne prijave, rekao je da su Trumpovi prijavljeni gubici od 2009. do 2018. uključivali neto operativne gubitke nekih od mnogih preduzeća koje posjeduje preko Trump Organizacije.

Trumpova Organizacija osuđena je ranije ovog mjeseca zbog optužbi za poreznu prevaru, jer je pomogla nekim rukovodiocima da izbjegnu poreze na pogodnosti koje plaća kompanija, kao što su stanovi i luksuzni automobili.

