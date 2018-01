Trump odbacio izvještaje o svom mentalnom stanju : Ne samo da sam jako pametan, ja sam genij. I to vrlo stabilan genij

Američki predsjednik Donald Trump odbacio je danas izvještaje u kojima se propituje njegovo mentalno stanje. U nizu tvitova koje je objavio tokom jutra Trump je sebe opisao kao “vrlo stabilnog genijalca”.

“Sada kada se, nakon godine intenzivnih istraživanja, pokazalo da je ruska umiješanost u američke izbore totalna laž, demokrati i mainstream mediji počeli su vrištati o mojoj mentalnoj nestabilnosti i inteligenciji…”, napisao je u jednom od tvitova Trump.

“Zapravo, kroz cijeli svoj život, moje dvije najveće prednosti su bile to što sam mentalno stabilan i, ono, jako pametan. Pokvarena Hillary Clinton također je pokušala igrati na tu kartu, a kao što svi znamo, to nije dobro završilo”, napisao je u drugom.

“Od uspješnog biznismena, preko TV zvijezde, do predsjednika SAD-a (iz prvog pokušaja). Mislim da to ne znači da sam samo pametan, nego genij. I to vrlo stabilan genij”, zaključio je Trump.

Trumpova analiza samog sebe i svog mentalnog zdravlja dolazi nakon objave knjige Fire and Fury Michaela Wolffa, u kojoj se propituje njegova spremnost za obnašanje funkcije predsjednika. U knjizi je Trump opisan kao predsjednik koji niti zna, niti ga je briga za politiku i “ne shvaća koje su njegove obaveze ili njegova uloga”. Upravo su objavljivanje te knjige njegovi odvjetnici bezuspješno pokušali zaustaviti.

Autor knjige: “Ovo bi moglo okončati Trumpov predsjednički mandat”

Novinar Michael Wolff, autor knjige koja oštro kritizira Donalda Trumpa, rekao je u intervjuu za BBC da bi njegova otkrića mogla okončati Trumpov mandat u Bijeloj kući.

Zaključci nastali na temelju izjava suradnika sadašnjeg američkog predsjednika prikupljeni u knjigu Fire and Fury: Inside the Trump White House (Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće) govore da Trump nije sposoban obnašati dužnost i da je to sada prilično prihvaćeno stajalište.

“Mislim da je jedan od zanimljivih učinaka ove knjige do sada taj da je ‘car gol'”, rekao je Wolff u intervjuu.

“Svi govore – O, bože, znači istina je, car je gol”

(Kliker.info-Hina)