Trump objavio plan normalizacije : Tri faze Plana otvaranja Amerike

Američki predsjednik Donald Trump je predstavio plan Administracije za postepeno otvaranje države, odnosno vraćanje u normalu, koje će se odvijati u tri faze. Dokumenat je unaprijed dostavljen guverneru svake od 50 američkih saveznih država, jer će , u principu, faze provoditi guverneri, koji će odluke donositi na osnovu realnog stanja u svojim državama.

Govoreci u Bijeloj Kući , okružen članovima specijalnog tima za borbu protiv pandemije, predsjednik je rekao da se Plan od tri faze, pod nazivom Opening Up America Again ( Ponovno otvaranje Amerike) zasniva na kontinuirano ažuriranim podacima, da je napravljen tako da spriječava ponovno širenje zaraze, štiti one najranjivije i one u najrizičnijim grupama, te da se sve tri faze mogu provoditi kako na saveznom nivou, tako i na nivoima zasebnih država.

Faza 1: Za savezne države i regije koje ispunjavaju bazične kriterije

-Sve rizične individue moraju nastaviti sa karantinom. Ljudi koji se vraćaju na posao ne smiju biti u rizičnoj kategoriji

-Nastavak fizičkog distanciranja ( 1m 80cm, ili 6 stopa)

-Ne-nužna putovanja moraju biti minimalna

-Poslodavci trebaju obezbijediti mogućnost rada od kuće za uposlenike iz rizičnih i polu-rizičnih kategorija

-Ljudi se trebaju vraćati na posao u postepenim fazama

-Ako su škole zatvorene, trebaju ostati zatvorene do nove školske godine

-Zabrana posjeta osobama u staračkim domovima

-Izbjegavanje okupljanja u velikim grupama (više od 10 osoba)

-Teretane se mogu otvoriti ako su u mogućnosti obezbijediti fizičko distanciranje

-Ne-hitne operacije se mogu izvoditi ako se pacijent moze odmah i bezbijedno poslati kući

Faza 2:Za savezne države i regije gdje nema naznake ponovnog izbijanja epidemije nakon Faze 1

-Ranjive i visoko rizične osobe trebaju nastaviti karantin

-Grupe s više od 50 ljudi se trebaju izbjegavati

-Putovanja koja nisu urgentna ili nužna, mogu početi

-Poslodavci trebaju nastaviti pružati mogućnost rada od kuće ljudima ako nisu u stanju obezbijediti fizičko distanciranje

– škole, vrtići i dječiji i omladinski kampovi mogu početi s radom

-Sve vrste medicinskih operacija se mogu poduzimati

-Barovi se mogu otvoriti sa smanjenim kapacitetom za goste koje stoje

Faza 3: Za države i regije gdje nema naznaka pojavljivanja bolesti nakon prve dvije faze

-Rizične i ranjive osobe mogu početi izlaziti vani, družiti se, ali uz održavanje fizičke distance

-Populaciji niskog rizika se preporučuje minimalno provodjenja vremena na mjestima s puno ljudi

-Radne jedinice i radna mjesta svih profila mogu uposliti/vratiti na posao uobičajeni broj radnika

-Posjete ljudima u staračkim domovima se mogu obnoviti

-Mjesta gdje se uobičajeno okuplja veliki broj, mogu otpočeti funkcionirati pod ograničenim protokolom distanciranja

-Teretane mogu nastaviti rad ukoliko se mogu striktno pridržavati protokola sanitacije

-Barovi mogu nastaviti rad uz sada povećan kapacitet za goste koji stoje

Trump je naglasio da nije moguće za zemlju veličine Sjedinjenih drzava, provoditi svaku fazu Plana u svakoj saveznoj jedinici u isto vrijeme, jer sve savezne države nisu isto pogodjene epidemijom virusa Corona – štaviše, razlike su ogromne od države do države.

Bez obzira na faze, svim saveznim državama se poručuje da se i dalje provodi striktna higijena; da se svakoj bolesnoj osobi, čak ako su simptomi minorni, poručuje da ostane kod kuće; da se poslodavcima naredjuje da se striktno pridržavaju smjernica svoje lokalne vlasti, i obezbijede za uposlene pristup dezinfekcionim sredstvima, kao i rad od kuće, gdje god je to moguće. U svim radnim jedinicama, privatnim ili državnim, zajedničke prostorije moraju ostati zatvorene, ukoliko nije moguće fizičko distanciranje unutar njih.

Bijela Kuća je saopćila da ne postoji rok do kojeg savezne države trebaju otpočeti ulazak u Fazu 1, ali je guvernerima rečeno da ovisno o situaciji u njhovim saveznim državama, ulazak u Fazu 1 moze početi vrlo skoro, ili, kako je rekao Trump, “neke savezne države su u situaciji da mogu početi već sutra”.

Doktorica Deborah Brix, jedan od vodećih medicinskih stručnjaka u timu Bijele Kuće, je predstavila plan po fazama, medjutim prije toga je naglasila da se u svakoj saveznoj državi moraju ispuniti bazični uvjeti, prije nego se udje u prvu fazu, a to su: kontinuirano poravnjavanje krivulje širenja bolesti u trajanju od 14 dana ili kontinurano smanjenje broja novih infekcija u istom vremenskom periodu; povratak situacije u bolnicima u stanje prije izbijanja bolesti te trenutačno raspoloživi testovi za svo medicinsko osoblje; kontinuirano smanjenje svakog respiratornog oboljenja sa simptomima gripe ili COVID-19 u periodu od 14 dana; te sposobnost svake savezne države da brzo i efikasno obavi testiranja, i obezbijedi medicinske ustanove i bolnice svom potrebnom opremom.

