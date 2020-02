Trump o procesu opoziva: “Ovo je bio lov na vještice, prošli smo kroz pakao”

Nakon što je oslobođen optužbi na suđenju radi opoziva u Senatu, američki predsjednik Donald Trump na početku svog govora u Bijeloj kući rekao je da je to bio “lov na vještice”.

“Svi smo prošli kroz mnogo toga”, kazao je Trump, dodavši da je na taj prijem u Bijeloj kući pozvao “naše veoma dobre prijatelje”.

“Velika stvar urađena je tokom posljednjih mjeseci. Ustvari, ako pogledate bolje, tokom proteklih godina. To je bio lov na vještice. Počeo je onog dana kada smo sišli liftom, buduća prva dama i ja, koja je sada s nama. To nikad nije prestalo. To je bilo zlobno, pokvareno, to su bili prljavi policajci, lažovi i ovo se ne treba nikad ponoviti nijednom predsjedniku. Ne znam da bi drugi predsjednik ovo izdržao”, rekao je.

“Da se ovo dogodilo (Baracku) Obami, mnogo ljudi već bi bilo u zatvoru, dugo. Uradili smo više nego ijedna administracija i predsjednik ikad”, kazao je Trump.

‘Rusija, Rusija, Rusija’

Rekao je da “ovo nije ni konferencija za štampu ni govor nego slavlje”.

“Jer smo nepošteno prošli kroz pakao, ništa nismo uradili pogrešno, radio sam pogrešne stvari u životu, nenamjerno”. Rekao je Trump podigavši izdanje Washington Posta na čijoj je naslovnici pisalo “Trump oslobođen”.

“To je jedini dobar naslov koji sam imao u Washington Postu. Trebala bi to odnijeti kući i uokviriti”, rekao je američki predsjednik predavši novine svojoj supruzi Melaniji.

Zahvalio se ljudima iz svog tima koji su bili “nevjerovatni ratnici” te je odbacio prethodnu istragu o ruskom miješanju u američke izbore kao “s..nje”.

“Prema nama su se ponašali nevjerovatno nepošteno i morate razumjeti da smo prvo prošli kroz ‘Rusija, Rusija, Rusija’.”

‘Grozne osobe’

Također je napao predsjednicu Zastupničkog doma Nancy Pelosi te druge demokrate, nazvavši ih “pakleno zlobnima”.

“Ovi ljudi su zlobni. Adam Schiff je zloban, grozna osoba. Nancy Pelosi je grozna osoba. I htjela me opozvati još davno.”

Američki predsjednik kazao je da se Pelosi “ne moli”. “Kad ona kaže ‘Molim se za predsjednika'… Ona se ne moli. Možda se moli, ali za suprotnu stranu. Ali sumnjam da se ona uopće moli Bogu”, kazao je.

Republikanskog senatora Mitta Romneyja, koji je glasao protiv njega po jednoj optužnici u procesu opoziva, opisao je riječima: “Znate, on je propali predsjednički kandidat. Tako da se stvari događaju kada doživite takav neuspjeh.”

Glasanje o opozivu

Senat je oslobodio Trumpa optužbi za zloupotrebu ovlasti i ometanje rada Kongresa u finalnom glasanju o njegovom opozivu, četiri mjeseca nakon pokretanja te inicijative.

Prijedlog za njegov opoziv po dvije optužbe ranije je usvojio Zastupnički dom Kongresa, ali u Senatu Trumpovi republikanci imaju većinu, pa su odbili odluku donjeg doma.

Trump je optužen da je prekršio zakon kad je prošle godine privremeno zaustavio isplatu vojne pomoći Ukrajini, koju je Kongres već odobrio, dok je istovremeno vršio pritisak na Kijev da provede istrage protiv političkog rivala Joea Bidena i njegovog sina, što je bio i glavni povod za pokretanje procesa opoziva.

Demokrati su iznijeli i optužbe da je Trump pokušao opstruirati kongresnu istragu o tom pitanju.

(Kliker.info-Aljazeera)