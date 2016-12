Trump o miješanju ruskih obavještajaca u izbore : Mislim da je to smiješno, to je još jedna izlika, ne vjerujem u to !

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju kako ne vjeruje izvještajima da su obavještajne agencije zaključile da je Rusija intervenirala na predsjedničkim izborima u njegovu korist.

“Mislim da je to smiješno. To je samo još jedna izlika. Ne vjerujem u to”, rekao je Trump u razgovoru za Fox News Sunday. Novi predsjednik optužuje demokrate da su plasirali takve informacije u medije te da one nisu stigle od CIA-e.

Viši američki obavještajni dužnosnik rekao je da su agencije s “velikom sigurnošću” zaključile da su ruski obavještajci izravno hakirali organizacije i čelnike Demokratske stranke, te da su to činili kako bi naštetili Hillary Clinton.

Trump se pita stoji li CIA iza izvještaja koji sugeriraju da ga Moskva želi u Bijeloj kući.

John McCain i Lindsey Graham, dvoje istaknutih republikanaca zaduženih za vanjsku politiku u američkom Senatu, u nedjelju su se pridružili zabrinutosti demokratskih senatora zbog izvještaja o ruskoj intervenciji na izborima, istaknuvši kako to ne smije biti stranačko pitanje.

“Strani neprijatelji godinama usmjeravaju kibernetičke napade na američku fizičku, ekonomsku i vojnu infrastrukturu, kradući pritom naše intelektualno vlasništvo. Sada su cilj naše demokratske institucije”, saopštili i su demokratski senatori.

“Posljednji izvještaji o ruskom miješanju u naše izbore trebala bi zabirnuti svakog Amerikanca”, kazali su oni.

(Kliker.info-Hina)