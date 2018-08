Trump misli da radi sjajan posao : Ako mene smijene, svi će osiromašiti !?

Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na spekulacije da bi mogao biti smjenjen upozorenjem da bi svaki takav potez naškodio američkoj ekonomiji.

On je u programu Fox televizije kazao kako će doći do urušavanja tržišta ukoliko dođe do pokretanja pravosudnog postupka protiv njega, prenosi agencija Anadolija.

„Mogu vam reći samo da ukoliko dođe do bilo kakvog pravosudnog procesa u vezi sa mnom, doći će i do urušavanja tržišta i svi će osiromašiti“, rekao je on odgovarajući na pitanje o navodima o mogućem pokretanju sudskih postupaka protiv njega.

Navodeći kako je „učinio sjajne stvari“ za američku ekonomiju, Trump je rekao kako ne razumije „kako je uopće moguće da neko ko je učinio tako dobar posao završi pred sudom“.

“Ne znam kako možete opozvati nekoga ko je uradio sjajan posao? Kažem vam, ako ikada budem opozvan, mislim da će tržište propasti. Mislim da bi svi tada bili veoma siromašni”, izjavio je Trump za Fox and Friends, prenosi Fena.

U nastavku emisije lider SAD-a je rekao i kako će u slučaju suđenja njemu doći i do sloma američkog tržišta, odnosno pada vrijednosti dionica i valute što će voditi ka siromašenju svih građana.

Navodne ljubavne veze

Navodi o mogućem sudskom postupku protiv Trumpa pojavili su se nakon što je njegov bivši advokat Michael Cohen izjavio da namjerava razgovarati s agentima FBI-a te ići u smjeru nagodbe sa sudom u vezi s istragom koja se protiv njega vodi zbog navodnog „ušutkavanja“ dvije žene tokom predizborne kampanje u SAD-u.

Cohen je navodno prema direktivi Trumpa platio određenu sumu novca ženama koje su tvrdile da su bile u ljubavnoj vezi s tadašnjim kandidatom za predsjednika SAD-a Donaldom Trumpom.

Komentirajući ovu izjavu Cohena Trump se obrušio i na svog nekadašnjeg pravnog zastupnika, oštro ga kritizirajući.Određeni stručnjaci su ranije u izjavama američkim medijima naveli kako bi zbog niza prijestupa tokom kampanje moglo doći do suđenja Trumpu.

