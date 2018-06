Trump: “Mir je vrijedan truda, idemo prema punoj denuklearizaciji”

“Mir je vrijedan truda”, rekao je Trump u obraćanju javnosti, po završetku povijesnog summita.

“Ima potencijala da Sjeverna Koreja bude sjano mjesto izmđu Južne Koreje i Kine. Čast mi je obratiti se narodu svijeta nakon ovog susreta s Jung Unom. Proveli smo nekoliko intenzivnih sati zajedno. Ovjde sam kao izaslanik američkog naroda, donosim poruku nade i mira”, kazao je Trump na početku govora.

“Naš je sastanak bio iskren i produktivan, dobro smo se upoznali u kratkom vremenu. Spremni smo okrenuti novu stranicu, okrenuti novo poglavlje povijesti. Prošlost ne smije definirati budućnost’, kazao je Trump u svom obraćanju medijima, nakon potpisivanja.

“Nakon što smo potpisali dokument Kim je rekao da će unišititi glavno postrojenje za testiranje projektila. Idemo ka punoj denuklearizaciji poluotoka”, rekao je američki predsjednik.

Na novinarsku opasku da dokument koji je potpisao s Jong Unom ne sadrži točku o nepovratnoj denuklearizaciji na Korejskom poluotoku, Trump je kazao: “Ako pogledate tekst, mislim da riječnik ne može biti jednostavniji, sadrži uspostavu novih odnosa, govorimo o jamstvima i potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka. To će biti verificirano”, kazao je Trump.

Vjeruje da će Jong Un ispoštovati sve što su danas dogovorili.

“Rekao je da su u prošlosti išli određenim putem i da se ništa nije ostvarilo tijekom Clintonovog režima, rekao je i da nikada nismo toliko daleko odmakli, da nikada nisu imali sposobnosti za tako nešto učinti. Bio je jako jasan da to želi učiniti, mislim više nego ja, on želi svjetlu budućnost za Sjevernu Koreju. Vjerujem da će on ispuniti ova obećanja iz dokumenta odmah nakon što sleti u Sjevernu Koreju, mislim da će odmah početi s provedbom ovog procesa”, kazao je Trump.

Potvrdio je da američki vojnici za sada ostaju u Južnoj Koreji i da sa snazi ostaju sankcije prema Sjevernoj Koreji.

“Sankcije ćemo ukinuti kada se uvjerimo da nuklearno oružje nije faktor, nadamo se da će se to uskoro dogoditi”, kazao je.

“Ja sam uvijek bio iskren, želim vratiti naše vojnike kući, u Južnoj Koreji imamo ih 32 tisuće, i ja ih želim vratiti kući. To sad nije dio jednažbe, no želimo zaustaviti ratne igre, time ćemo uštedjeti mnogo novca”, kazao je američki predsjednik.

Potvrdio je da je Kim Jong Un prihvatio poziv u Bijelu kuću: “On je prihvatio moj poziv u Bijelu kuću, ali mora doći do pravog trenutka.”

Trump je potvrdio da je s čelnikom Sjeverne Koreje razgovarao i o kršenju ljudskih prva u toj zemlji: “Mislim da je situacija više nego teška, dosta smo razgovarli i o tome, iako je glavna tema bila denuklearizacija, ali nastavit ćemo raditi i na tome, vjerujem da ćemo doći i do toga.”

(Kliker.info-Seebiz)