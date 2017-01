Trump konačno stao pred mikrofone i zaratio sa CNN-om : Ako me Putin voli, meni je to prednost… (VIDEO)

Donald Trump je nakon nekoliko mjeseci komuniciranja uglavnom preko Twittera konačno izišao pred novinare i obratio se američkoj i svjetskoj javnosti. Dugoočekivana konferencija za novinare dugo je odgađana, prvotno je bila zakazana za 15. decembra , a sada je konačno održana nakon što je u javnost procurila priča o kompromitirajućim informacijama pomoću kojih Moskva navodno drži u šaci novoizabranog američkog predsjednika..

Te informacije, koje nisu službeno potvrđene, uključuju eksplicitne detalje o Trumpovim aktivnostima s prostitutkama u jednom moskovskom hotelu koje je snimila ruska tajna služba kako bi ga u budućnosti mogla ucjenjivati, piše New York Times.

Donald Trump se s 15-ak minuta zakašnjenja pojavio u dvorani u New Yorku. Već u najavi rečeno je da su informacije u dokumentima objavljenima na Buzzfeedu lažne i da je tužno da su ih vodeći mediji u Americi objavili.

Budući američki potpredsjednik Mike Pence je otvorio konferenciju:

– Poručujem američkom narodu da njegova velika energija inspirira sve. Još je ostalo devet dana do inauguracije predsjednika koji će ‘učiniti Ameriku velikom’ – rekao je Pence koji se također obračunao s ‘mainstream’ medijima koji su, kako kaže, objavili lažne vijesti o Trumpu.

– Dosta nam je toga, umorni smo od vas. Danas ćeete dobiti prave i istinite vijesti!

Nakon toga Pence je najavio Trumpa, koji je obraćanje otvorio sljedećim riječima:

– Moram reći da želim zahvaliti novinarima koji su odlučili zanemariti ovu vijest koja je možda procurila iz obavještajnih službi. A to bi bila velika sramota da je procurila iz agencija. Ta lažna vijest nikad nije trebala biti napisana, a kamoli procuriti u javnost. Zato zahvaljujem onima koji tu vijest nisu objavili i pokazali veliku profesionalnost – rekao je Trump nakon čega je počeo pričati o svojim uspjesima u posljednjih mjesec dana.

– Bio sam aktivan nekoliko zadnjih tjedana i imam puno dobrih vijesti. Neke velike tvornice će se graditi, dolaze nam velike automobilske kompanije.

Trump je također govorio o povratku automobilskih i framaceutskih divova u SAD.

– Zahvaljujem se Fordu što su preselili svoje tvornice iz Meksika, nadam se da će njihov primjer slijediti i ostali. Smiješe nam se milijarde dolara i tisuće radnih mjesta. Trebamo i uštedjeti, pričao sam već o zrakoplovu F-35. Puno je vremena i novca potrošeno. Pronaći ćemo način da napravimo sjajan avion s manje novca.

Trump je upitan o izvještaju u kojem piše da su Rusi utjecali na ishod izbora.

– Sramota je da su te informacije procurile, sastanak s obavještajcima je bio zatvoren. Nikada, ali baš nikada to nije smjelo procuriti. To su lažne optužbe koje su pustili bolesni ljudi, moji protivnici. Da, mislim da su nas Rusi hakirali, ali ne samo oni, već i drugi. Imamo 22 milijuna imena, bila je tu i Kina. Mnogi nas hakiraju. Sramota, apsolutna sramota! Demokrati su napravili užasno loš posao, nisu ništa napravili da se obrane od hakiranja. Pokušali su hakirati i nas, ali nisu uspjeli. Mi smo se pripremili na to, zaposlili smo najbolje stručnjake.

Trump je dodao da je hakiranje grozna stvar, ali da smo iz cijele priče svi skupa mogli naučili neke stvari.

– Mogli smo vidjeti da je Hillary dobila pitanja za debatu, a to nije prijavila. Zamislite da se to meni dogodilo!? Bio bi to skandal.

Progovorio je i o stavu službenog Kremlja da su sporni dokumenti Buzzfeeda lažni.

– Respektiram Putina što su objavili da je ovo danas što je procurilo laž. Vjerujte mi, da su imali nešto, onda bi to pustili. Imamo užasan odnos s Rusima, a oni nam pomažu u borbi protiv ISIS-a. Ako me Putin voli, meni je to prednost. Ne znam hoću li se slagati s Putinom, možda neću. Nadam se da hoću. Mislite li da bi Hillary prema Putina bila oštija od mene? Ma dajte, molim vas…

U jednom je trenutku, aludirajući na optužbe da je u Moskvi sudjelovao u perverznim orgijama s prostitutkama, rekao da je on ‘virusofob’ te se zapitao tko bi uopće u takvu priču povjerovao.

Trump je rekao da ga skrivene kamere u hotelskim sobama ne mogu iznenaditi, da je spreman na sve. Usput je i upozorio sve da pripaze na ‘špijuniranje’.

– Ja sam ekstremno oprezan, uvijek okružen tjelohraniteljima. Uvijek im govorim – budite oprezni, provjerite baš sve. U tim sobama možete pronaći kamere na najčudnijim mjestima. Budite oprezni ili ćete se naći u večernim vijestima na televiziji.

Na pitanje o svojim financijama i činjenici da nije objavio svoju poreznu karticu, što je bila praksa većine predsjedničkih kandidata u proteklih nekoliko desetljeća, Trump je novinarski odbrusio da to zapravo samo zanima novinare. Ona mu je pokušala reći da je za to zainteresirana i javnost, na što joj je on samo dometnuo: – Ma ne, pa ja sam pobijedio na izborima!

Opet o odnosu s Rusijom.

– Već sam napisao da s Rusima nemam nikakav odnos, ništa im ne dugujem. Nemam baš nikakvog posla s njima. Preko vikenda ponudili su mi iz Dubaija posao od dvije milijarde dolara. Odbio sam ga! Neću imati više veze sa svojim kompanijama, sav svoj biznis dajem u ruke svojim sinovima. Njima vjerujem više od ikoga.

Tim riječima Trump je zapravo najavio dolazak svoje odvjetnice Sheri Dilon koja je objasnila kako će izgledati i funkcionirati Trumpovo poslovno carstvo nakon inauguracije.

Trump se vratio na pozornicu.

– Imamo jedan od najboljih kabineta ikada. Primjerice Rex Tillerson… Pitajte bilo koga i reći će vam da je on najbolji biznismen kojeg poznaju, da je Exxon vodio briljanto. Eto, upravo zbog toga ga dovodim U vladu. Želim najbolje ljude.

Trump je upitan i za zdravstveni sustav, tzv. Obamacare.

– Možete govoriti što hoćete, ali Obamacare je – katastrofa! To je bio veliki problem Demokrata, a mi ćemo ga riješiti. Trebali bi nam biti zahvalni. Možemo sjediti doma, gledati kako se sutav raspada i kritizirati… Ali naravno da to nećemo napraviti. Čim bude moguće, mi ćemo taj sustav ukinuti i zamijeniti boljim. Vjerojatno isti dan kad imenujemo Državnu tajnicu za zdravstvo. Želimo zdravstveni sustav puno bolji i jeftini.

Upitan je i za ogradu na granicu s Meksikom.

– Nije to ograda, to je zid! Ne želim čekati s tim projektom godinama, želim da se počne graditi što prije. I sasvim sigurno će ga Meksikanci platiti, još ne znam na koji način, ali će ga platiti. I moram reći – Meksiko je sjajan, Vlada im je briljantna. Ništa im ne zamjeram, pa čak ni činjenicu da nas iskorištavaju.

Pokušao je objasniti što je htio reći s Tweetom da se osjeća kao da živi u nacističkoj Njemačkoj.

– Obavještajne službe dilaju lažne dokumente. Pa to je sramota! Baš poput u Hitlerovoj Njemačkoj. Buzzfeed piše smeće, ali kad-tad će se suočiti s posljedicama. I već se jesu suočili – rekao je Trump i usput bocnuo i CNN. Uslijedila je žestoka prepirka s njihovim novinarima. Novinar je urlikao, pokušao postaviti neko pitanje, ali Trump je mrtav-hladan odgovorio.

– Vi ste lažni, objavljujete lažne vijesti, vama pitanja nisu dopuštena.

Zatim je uslijedilo pitanje novinara BBC-a.

– Uff, BBC, još jedna ljepota.

Pitanje je bilo hoće li razmišljati o odlasku ako se išta iz spornih dokumenata pokaže istinito.

– Tu nema ničega – rekao je kratko Trump.

Trump je upitan riskira li slabljene nacionalne sigurnosni s konstantnim kritiziranjem obavještajnih agencija.

– Obavještajci su ključni, možda najvažniji! Pojačat ćemo ih s nekim briljantnim ljudima.

Novi predsjednik je rekao da u roku 90 dana očekuje veliki izvještaj o hakiranju na stolu u Ovalnom uredu.

– To nam je potrebno je moramo pronaći način kako stati na kraj tom fenomenu.

Novinare je zanimalo zašto se tjednima izrugivao izvještaju o ruskom hakiranju, a danas ga je zapravo priznao.

– Zato što je izvještaj obavještajne agencija završio u rukama novinara. To je ilegalno!

Je li Trump ili netko iz njegovog osoblja imao kakvih kontakta s Rusima tijekom kampanje?

– Nisu imali, nisu smjeli imati! Rusiju će nas puno više respektirati dok ja budem u Bijeloj kući. Ali nije samo Rusija u pitanju, što je s Kinom!? Grade otoke u Južnokineskom moru, ekonomski nas maksimalno iskorištavaju… I oni će nas morati više respektirati, vjerujte mi! I Meksiko, također…

