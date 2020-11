Trump iz Bijele kuće: Pobijedili smo, ovo je prevara i sramota za našu zemlju. Idemo na Vrhovni sud !?

U ranim jutarnjim satima po američkom vremenu Donbald Trump se iz Bijele kuče obratio američkoj javnosti rekavši pritom da “što se njega tiče, već su pobijedili iako im neko pokušava oteti pobjedu”.

“Hvala američkom narodu, milijuni su glasali za nas danas, a velika skupina ljudi pokušava ih obezvrijediti i nećemo to dozvoliti. Spremali smo se za slavlje i sad je sve otkazano”, rekao je.

Trump prvo nabrajao ključne države u kojima je dobio

“Građani ove zemlje izašli su na izbore u rekordnom broju, dobili smo Floridu. Dobili smo Ohio, Teksas. Jasno je da smo dobili i Georgiju, tu nas ne mogu uhvatiti. Isto tako dobili smo i Sjevernu Karolinu, ni tu nas ne mogu uhvatiti. Imamo šanse i u Arizonu i netko je proglasio da je to pobjeda za Bidena, i to je moguće… Ali i tamo ima glasova koje bismo mogli dobiti i to bi se moglo okrenuti. Ali to nam ne treba. Postoji šansa da ćemo i to dobiti, radi se o malom broju glasova. Ali najvažnije od svega, pobjeđujemo u Pennsylvaniji, i to velikim brojem glasova”, rekao je Trump, nakon čega je prekinut gromoglasnim pljeskom

“U toj državi vodimo za 600.000 glasova, a izbrojano je 64% glasova. Nemoguće nas je uhvatiti i zato će prednost i porast. Dobivamo i u Michiganu, i to za puno, za gotovo 300.000 glasova, 65% glasova je prebrojano. Vodimo i u Wisconsinu. Maloprije sam pričao s guvernerom Teksasa, koji mi je čestitao. I rekao mi je: ‘Usput, što se događa, ovakvo nešto još nisam vidio.’ Dobili smo i Michigan”, rekao je.

“Dobili smo ove izbore, ovo je prevara američke javnosti i sramota za našu zemlju”

“I kad uzmete sve te države koje smo dobili večeras i margine s kojima smo dobili. I odjednom – što se događa s izborima? Znate što se dogodilo? Znali su da ne mogu dobiti i sad govore da idemo na sud. Od početka sam rekao da će poslati desetke milijuna glasova i ako ne dobiju, idu na sud. Florida je bila nevjerojatna pobjeda, Teksas, Ohio, tamo smo uvjerljivo dobili… Velika pobjeda i u Sjevernoj Karolini”, rekao je.

“Idemo na Vrhovni sud”

“I odjednom je sve stalo. Ovo je prevara američke javnosti i sramota za našu zemlju. Iskreno, dobili smo ove izbore. Naš cilj je sada očuvati integritet naše zemlje. Ovo je velika prevara. Idemo na Vrhovni sud, ne želimo da nađu neke glasove u 4 ujutro i pridodaju ih. Ovo je tužan trenutak. Mi ćemo dobiti ovo. Što se mene tiče, već smo dobili”, rekao je.

Nema dokaza da je bilo prevare birača

Treba podsjetiti da nema dokaza da je na američkim izborima došlo do bilo kakve prevare birača. Glasovi u odlučujućim državama i dalje se broje, a milijuni glasova i dalje nisu prebrojani. BBC navodi kako je Trumpovo proglašenje pobjede nekredibilno.

Trump je u govoru u Bijeloj kući ustvrdio da je pobijedio u Sjevernoj Karolini i Georgiji i da je vodstvo u Pennsylvaniji i Michiganu nedostižno.

Nijednu od navedenih država američki mediji još nisu svrstali u njegovu kolonu zbog toga što još traje prebrojavanje dopisnih glasova.

Ugledna agencija Associated Press objavila je na Twitteru kako još nije proglasila pobjednika predsjedničkih izbora jer nijedan kandidat nije osigurao 270 elektorskih glasova, koliko je potrebno za pobjedu.

Pence: Na putu smo prema pobjedi

Nakon njega kratko je govorio potpredsjednik Mike Pence.

“Pravo na glasanje je osnova ove nacije, ali vjerujem svim srcem da je u svim državama o kojima je predsjednik govorio… Na putu smo prema pobjedi i opet ćemo učiniti Ameriku velikom, opet”, rekao je Pence.

(Kliker.info-Index)