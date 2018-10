Trump ga se odriče : Krajnju odgovornost u Saudijskoj Arabiji snosi princ Muhamed

U razgovoru sa Wall Street Journalom (Vol strit žurnalom) u utorak, Trump je rekao da želi da povjeruje tvrdnji princa da su zvaničnici nižeg nivoa krivi za ubistvo 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu, ali je sugerisao da odgovornost leži na višem nivou.

Upitan o mogućoj upletenosti princa Muhameda, Trump je rekao: “Pa, u ovom trenutku, princ vodi stvari tamo. Glavni je tamo i ako bi iko to bio, to bi bio on.

U intervjuu za WSJl Trump je naglasio kako je nekoliko puta pitao princa o ovome.

Moje prvo pitanje je je bilo, “Da li ste znali nešto o tome u smislu planiranja?”, rekao je Trump, dodajući da mu je princ rekao da nije.

Predsjednik SAD je rekao da je pitao princa: “Odakle je počelo?” A, kako kaže, odgovorio mu je da je “počelo na nižim nivoima.”

Na pitanje da li vjeruje u negiranje Saudijske Arabije da su umiješani u sve, Tramp je rekao novinama: “Želim da im vjerujem. Stvarno želim da im vjerujem”, rekao je.

Sjedinjene Države su takođe u utorak obećale da će ukinuti vize za osobe za koje se vjeruje da su iza napada.

(Kliker.info-Glas Amerike)