Tropska oluja Harvey potopila Teksas : Ceste pretvorene u rijeke, vlasti apeluju na građane: ‘Penjite se na krovove svojih kuća!’

Pošto je opustošila teksašku obalu i usmrtila najmanje dvoje ljudi, tropska oluja Harvey je potopila unutrašnjost, pa tako i najveći teksaški grad Houston kojega je gradonačelnik izvijestio da je angažirano još 40 čamaca za spašavanje stanovnika iz poplavljenih kuća i prometnica.

Primljeno je više od 2000 poziva ljudi koji su tražili da budu spašeni iz kuća i vozila, rekao je gradonačelnik Sylvester Turner na konferenciji za novinare. Dodao je da se provodi evakuacija dviju stambenih zgrada i pozvao stanovnike neka “ne izlaze na cestu” sve dok oluja ne prođe.

Mreža CNN javlja da je 1000 ljudi spašeno iz domova i automobila, a tisuće su potr

Autobusni promet u Houstonu privremeno je prekinut, rekao je dužnosnik.

“Stanje je teško, a bit će još gore”, upozorio je teksaški guverner Greg Abbott za Fox News Sunday, istaknuvši da bi se šteta mogla računati u “milijardama dolara”.

Nije ništa htio reći o ljudskim žrtvama, budući da spasilačke ekipe nisu uspjele doći u sva stradala područja. Zasad je po službenim podatcima dvoje mrtvih.

Vlasti su građanima savjetovali da od naleta vode ne bježe na tavane nego direktno na krovove svojih kuća, osim ako nemaju pri ruci “sjekiru da se njom probiju van”.

Ernest Scheyder / REUTERS

Najgore je što se velike kiše najavljuju za sljedećih nekoliko dana pa je i Nacionalna meteorološka služba izdala upozorenje zbog poplava u kojem stoji da će se “katastrofalne poplave u metropolitanskom području Houstona će se još pogoršati i mogle bi postati povijesno velike”.

– Ovo je crnje od najcrnjeg scenarija, tweetao je meteorolog WeatherBella Ryan Maue.

Nick Oxford / REUTERS

U zadnjih 24 sata palo je gotovo 60 cm kiše po četvornom metru, a svakog sljedećeg sata moglo bi pasti 12 do 15 litara kiše po četvornom metru, rekli su iz Nacionalne meteorološke službe.

Oštećeni dom u predgrađu Houstona

Zračna luka Hobby, druga po veličini u Houstonu, zatvorena je jer su njezina uzletišta pod vodom. U najvećoj zračnoj luci George Bush International otkazano je više letova.

Nick Oxford / REUTERS

Vlasti u tom gradu s 2,3 milijuna stanovnika, četvrtom najvećem u SAD-u, pozvale su građane da ostanu kod kuće, budući da su se ulice pretvorile u velike bujice.

Iz grada konstantno pristižu dramatične fotografije potpuno potopljenih vozila i pravih jezera koja nastaju između rezidencijalnih dijelova. Zasad su potvrđena dva smrtna slučaja zbog poplava, ali taj broj mogao bi narasti.

Nick Oxford / REUTERS

Policija i druge hitne službe čine sve što mogu da spase stotine ljudi koji im se konstantno javljaju – već sad imaju više od 300 zahtjeva za potragom i spašavanjem na području Houstona.

Nick Oxford / REUTERS

Inače, Harvey je udario na obalu Teksasa u petak kao uragan 5. kategorije s vjetrovima koji su puhali do 220 km/h, što je najjači uragan koji je pogodio obalu SAD-a od 2004. godine. Gradovi Corpus Christi i Rockport pretrpjeli su znatna oštećenja dok je Harvey brzo oslabio na uragan 1. kategorije. No, to je još i pogoršalo situaciju jer je oluja naglo usporila zbog čega se velike kiše u dužem periodu zasipaju područje preko kojeg oluja prolazi.