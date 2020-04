Trka sa vremenom : U izradi 70 mogućih cjepiva protiv COVID-19, tri se već testiraju na ljudima

Farmaceutske tvrtke žure se pronaći lijek za smrtonosni patogen, a tri kandidata već su u fazi testiranja na pacijentima, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija.

Trenutno se u svijetu razvija 70 mogućih cjepiva protiv koronavirusa, a tri kandidata već su u fazi testiranja na pacijentima, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija, prenosi RTL.



Farmaceutske tvrtke žure se pronaći lijek za smrtonosni patogen. Najdalje je u kliničkom procesu dospjelo eksperimentalno cjepivo koje su proizvele hongkongška tvrtka CanSino Biologics Inc. i Pekinški institut za biotehnologiju, čije je cjepivo u fazi 2, piše Bloomberg.



Druga dva moguća cjepiva koja se već testiraju na ljudima su u SAD-u neovisno razvili Moderna Inc. i Inovio Pharmaceuticals Inc., stoji u dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije.



Napredak u razvijanju cjepiva odvija se neviđenom brzinom jer se čini da infektivni patogen neće biti suzbijen isključivo zaštitnim mjerama.



Farmaceutska industrija se nada smanjiti vrijeme potrebno da se cjepivo nađe na tržištu. Žele naći cjepivo već do iduće godine, dok je uobičajen vremenski period za razvoj, ispitivanje i početak masovne proizvodnje i vakcinacije stanovništva 10 do 15 godina.

