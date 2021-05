Trinaest anesteziologa s KCUS-a dalo otkaz :Hitna sjednica Vlade KS-a i zahtjev za smjenu Sebije Izetbegović

Trinaest anesteziologa sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zatražilo je jutros raskid ugovora.

Odluku su, kaže njihov advokat Vlado Adamović, donijeli davno, ali su raskid ugovora o radu zatražili tek nakon što se u glavnom gradu BiH smanjio broj zaraženih korona virusom.

Kao razlog su naveli pritisak kojem su izloženi te nezadovoljstvo organizacijom liječenja COVID pacijenata.

Riječ je o ljekarima koji su ranije u otvorenom pismu upozoravali na brojne probleme u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, što je rezultiralo otvaranjem istrage u Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

“Tražili su da se to bolje organizuje, poboljša, da se odgovornost i obaveze drugačije rasporede, ali to nije išlo. Ti ljudi su opterećeni do te mjere da postoji ozbiljna mogućnost da oni targetirani u neposrednom kontaktu sa pacijentom budu odgovorni za sve propuste pa i moguće smrti”, rekao je Adamović.

Zahtjev za smjenu Sebije Izetbegović

Povodom otkaza 13 anesteziologa na KCUS-u reagovao je Klub zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH:

„Otkaz 13 anesteziologa ocjenjujemo kao čin profesionalne odgovornosti i građanske hrabrosti. To je čin buđenja društvene svijesti da KCUS s trenutnom upravom više nije institucija na koju možemo računati kad je u pitanju zaštita građana, pogotovo od pandemije, ali također treba ispitati koliko je u stanju brinuti o zdravlju uopšte”.

Za takvo stanje u Našoj stranci najodgovornijom smatraju direktoricu Sebiju Izetbegović.

“Podsjetimo, prije više od mjesec dana 17 anesteziologa napisalo je pismo u kojem tvrde da su respiratori čiji je dobavljač bila firma Srebrena malina neispravni. Sebija Izetbegović je dezavuisala javnost tvrdeći da je to pismo stvar interne komunikacije na KCUS-u u cilju skretanja pažnje na probleme s kojim se susreću te njihovog rješavanja. Javnost je tako umirena s vjerom da će se ti problemi i riješiti.

Prošlo je mjesec dana i imamo slučaj da anesteziolozi masovno napuste KCUS. To znači da ništa od problema koje su uočili nije riješeno. Direktorica Izetbegović mora hitno podnijeti ostavku ili biti smijenjena. U suprotnom, s obzirom na nezadovoljstvo radnika, ostat će jedina uposlenica te ustanove a zasad je sigurno da ta ustanova služi zadovoljenju jedino njenih ambicija”.

Iz Naše stranke, također, smatraju da je potrebno održati tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, što je više puta, do sada, bilo traženo.

“Nikad u dvije godine svog mandata nismo imali priliku da razmatramo izvještaje o radu KCUS-a što nam je u nadležnosti. Nadamo se da će predsjedavajući Doma Mirsad Zaimović povodom otkaza 13 anesteziologa konačno sazvati traženu i neophodnu sjednicu.

Također smatramo odgovornom i Vladu FBiH u čijoj je nadležnosti KCUS. Pitamo zato premijera Novalića i ministra zdravstva Mandića: Šta još treba da se desi pa da tu instituciju stave u službu građana?“

Mandić će tražiti izvještaj

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić zatražit će izvještaj o okolnostima zbog kojih je 13 anesteziologa napustilo Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), javlja Fena

“U skladu sa svojim nadležnostima tražit ću izvještaj članova Upravnog vijeća uime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i direktorice KCUS-a, te očitovanje vezano za novonastalu situaciju s anesteziolozima”, najavio je Mandić.

Kako je pojasnio bit će zatražena i informacija da li su zatraženi prekidi radnog odnosa anesteziologa, kao i informacija o razlozima za takav postupak.

Dodao je da će posebno biti zatražena informacija na koji način će biti organiziran proces rada u toj zdravstvenoj ustanovi, naročito kada je u pitanju zbrinjavanje pacijenata oboljelih od COVID-a 19, saopćeno je iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić upozorio je da je riječ o očiglednom dokazu o lošem radu uprave KCUS-a, predvođene direktoricom Sebijom Izetbegović.

Hitna sjednica Vlade KS-a

“Trinaest anesteziologa je dalo otkaze tako da će nakon sedam dana otkaznog roka prestati raditi u Kliničkom centru. I mene kao ministra i vladu je to zateklo. Dali smo obećanje da nitko neće ostati bez posla jer ne dopuštamo svojevrsni mobing koji je natjerao ove ljude na to”, kazao je Vranić na sjednici Skupštine KS-a, odgovarajući na pitanja zastupnika koji su tražili pojašnjenje o tome što se zbiva na Kliničkom centru.

Hina prenosi pisanje lokalnih medija, koji tvrde da je direktni razlog koji je potakao anesteziologe na otkaze je pritisak uprave KCUS-a, iz koje su od njih tražili da potpišu pismo kojim opovrgavaju tvrdnje o lošim uvjetima rada na Klinici za anesteziologiju, ali i o tome da su kineski respiratori koji se tamo koriste na pacijentima s teškim oblicima COVID-19 neupotrebljivi.

Vlada Kantona Sarajevo sazvala je za danas hitnu sjednicu na kojoj će razmatrati samo jednu tačku dnevnog reda, vezanu da otkaze anesteziologa.

Nakon završetka sjednice, premijer KS-a Edin Forto i Vranić obratit će se medijima.

