Trifunović i Morača nakon napada na njihovu imovinu u Banjoj Luci : “Automobili brutalno izgledaju, šta bi tek uradili nama”

Nakon što su sinoć u Banjaluci oštećeni automobili novinara Aleksandra Trifunovića i Nikole Morače, njih dvojica su u razgovoru za N1 poručili da se osjećaju nesigurno te da svi alarmi trebaju biti upaljeni.

Trifunović je za N1 kazao da sve ovo pokazuje da su novinari označeni kao mete.

“Najmoćniji političari, praktično vlasnik Republike Srpske Milorad Dodik nas je jučer nazvao spodobama. Vrlo je blaga reakcija kolega, izgleda da reagujemo samo mi koje napadaju. Očekivano je da je ovo neko shvatio kao naredbu, od stotinu auta na ovom parkingu samo su brutalno oštećena auta kolege Morače i moje. Izgleda tako nasilnički da vas to mora uznemiriti. Tako brutalno izgledaju ti auti da zamišljam šta je taj čovjek mogao nama uraditi da nas je zatekao u njima”, kazao je Trifunović.

Dalje dodaje da je sada stvoren osjećaj nesigurnosti.

“Imate sada jednu bojazan šta je to sljedeće što nam se može desiti. Danas je to auto, a sutra smo možda mi ili nešto drugo, da ne idem dalje sa pretpostavkama, ali sve je moguće. Lov je otvoren i dozvoljen i sada je do nas da vidimo kako će se to završiti. Imate uobičajen stres u svom poslu, ali ovo nije uobičajeno, jer ne morate biti hrabri da biste bili novinar, ako se bavite istinom jasni ste i čisti pred svima, a ako se plašite, jer pišete istinu onda imamo problem, je li mi moramo svi isto razmišljati. Ovaj zakon o kleveti gdje Milorad Dodik govori da će istrajati u tome i ako ne vidi u tome ništa sporno ne znam dokle ćemo stići u tome, ovo treba upaliti sve alarme. Ne samo zbog naše imovine, šta je sljedeće, zato treba da se upale svi alarmi”, naglasio je.

Istakao je da je policija u ovom slučaju profesionalno postupila.

“Stigli su odmah nakon prijave, a nadam se da će se svjedoci javiti, jer se to desilo sinoć u 11:00 sati i vjerujem da su mnogi bili budni”, poručio je Trifunović.

Novinar Nikola Morača naveo je za N1 da osjeća da se stvara atmosfera straha.

“Kao da se šalju poruke da ako nastavimo ići u ovom pravcu da znamo šta će se dogoditi. Želim se zahvaliti policiji koja je došla u rekordnom vremenu, obavili su uviđaj, postoji snimak na kojem se sve vidi, nadam se da će se sve ovo što prije završti. Ovo je sve prešlo, ne jednu, već dvije crvene linije. Osjećamo se ugroženo i nadamo s da će sve ovo izroditi u nešto dobro, čovjek se prirodno osjeća tako, ali evo dešava se nešto čudno”, istakao je Morača.

Iako je imao ponudu da bude pod policijskom zaštitom, Morača je to odbio.

“Osjećao bih se da sam u nekakvom imaginarnom pritvoru, jer otkako sam se rodio slobodan sam. Telefon koji su mi oduzeli tokom ispitivanja nije mi više ni bitan koliko mi je važna sigurnost porodice”, poručio je Morača.

Ne prestaju se nizati danas reakcije na ovaj huliganski potez, a oglasili su se, između ostalog, i iz policije poručivši da je uviđaj završen te da rade na rasvjetljavanju ovog slučaja dok su iz Društva novinara Bosne i Hercegovine javno osudili napad te zatražili htinu istragu.

(Kliker.info-N1)