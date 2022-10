Trideset potpisa : Progresivni demokrati pozivaju Bidena na pregovore s Rusijom

Ali zakonodavci su rekli, u pismu koje je prvi izvijestio Washington Post, da bi diplomatski napori također trebali biti dio američkog pristupa okončanju rata koji je imao katastrofalan danak za ukrajinski narod, kao i prijeti globalnoj krizi hrane i siromaštva kroz rastuće cijene goriva i žitarica.

“Kao zakonodavci odgovorni za trošenje desetaka milijardi dolara američkih poreznih obveznika na vojnu pomoć u sukobu, vjerujemo da takva uključenost u ovaj rat također stvara odgovornost za Sjedinjene Države da ozbiljno istraže sve moguće načine, uključujući izravni angažman s Rusijom, smanjiti štetu i podržati Ukrajinu u postizanju mirnog rješenja”, napisali su zastupnici.

Na press konferenciji u junu 2022. Biden je priznao tu mogućnost kada je upitan hoće li Ukrajina morati ustupiti teritorij Rusiji kako bi okončala sukob.

“Čini mi se da će, u nekom trenutku na liniji, ovdje morati doći do dogovorene nagodbe. A što to podrazumijeva, ne znam. Mislim da niko u to vrijeme ne zna”, rekao je Biden reporteru.

Zakonodavci su naveli da nije mjesto SAD-a da vrši pritisak na Ukrajinu da prihvati nagodbu, napisavši da bi svaki “okvir vjerojatno uključivao poticaje za okončanje neprijateljstava, uključujući neki oblik ublažavanja sankcija, i okupio međunarodnu zajednicu kako bi uspostavio sigurnosna jamstva za slobodnu i neovisnu Ukrajinu koja je prihvatljiva za sve strane, a posebno za Ukrajince.”

SAD je Ukrajini poslao gotovo 60 milijardi dolara humanitarne, ekonomske i vojne pomoći od ruske neizazvane invazije u veljači. U pismu od ponedjeljka, članovi Kongresnog progresivnog kluba rekli su da su i dalje za nastavak pomoći.

No, čelnik manjine u Zastupničkom domu Kevin McCarthy – koji je spreman postati predsjednik Zastupničkog doma ako republikanci osvoje kontrolu nad Zastupničkim domom Sjedinjenih Američkih Država na izborima na sredini mandata u novembru – rekao je da daljnja pomoć SAD-a Ukrajini nije zajamčena, s obzirom na domaće gospodarske probleme.

“Mislim da će ljudi sjediti u recesiji i da neće ispisati bjanko ček Ukrajini”, rekao je McCarthy za američku političku novinsku kuću Punchbowl News prošle sedmice.

Ne slažu se svi republikanski čelnici. Čelnik manjine u Senatu Mitch McConnell pozvao je na veću pomoć SAD-a Ukrajini u izjavi prošlog petka, rekavši da “Bidenova administracija i naši saveznici moraju učiniti više kako bi opskrbili Ukrajinu potrebnim alatima za osujećivanje ruske agresije. Očito je da to mora uključivati dodatnu protuzračnu obranu, te humanitarnu i gospodarsku potporu kako bi se ovoj ratom razorenoj zemlji pomoglo da izdrži nadolazeću zimu.”

Progresivni demokrati pohvalili su Bidenov pristup, rekavši da je politika administracije ključna u sprječavanju sveopćeg nuklearnog sukoba.

“Ne gajimo iluzija u pogledu poteškoća uključenih u angažiranje Rusije s obzirom na njenu nečuvenu i nezakonitu invaziju na Ukrajinu i njenu odluku o dodatnoj nezakonitoj aneksiji ukrajinskog teritorija. Međutim, ako postoji način da se okonča rat uz očuvanje slobodnog i neovisnog Ukrajina, američka je odgovornost da slijedi svaki diplomatski put”, stoji u pismu.

(Glas Amerike)