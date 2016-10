Tri za, četiri protiv : CIK bez konsenzusa o poništavanju izbora u Stocu

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici u Sarajevu neće razmatrati prijedlog odluke o poništavanju izbora u izbornoj jedinici Stolac.Na početku sjednice CIK je razmatrao da li će na dnevnom redu biti prijedlog ove odluke.

Tri člana Komisije glasali su za to da se ova tačka nađe na dnevnom redu, dok su četiri člana bila protiv.Za su bili predsjednik CIK-a Ahmet Šantić te članovi Irena Hadžiabdić i Suad Arnautović.

Isti rezultat nakon pauze

Nakon ovakvog glasanja, u skladu s Poslovnikom, data je pauza od 15-tak minuta, da se pokuša postići konsenzus za dnevni red.

Nakon pauze, glasanje je ponovljeno i, obzirom da je rezultat glasanja bio isti, tri za i četiri glasa protiv, ova tačka nije uvrštena u dnevni red.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, član CIK-a Vlado Rogić je kazao kako među članovima CIK-a nije uopće upitno da li treba doći do ponavljanja izbora u Stocu ili ne.

“Čini mi se da se nameće zaključak da svi želimo da to bude, i nama je stalo da to bude što prije, ali da se za to osiguraju sve potrebite predradnje”, rekao je on.

Nakon fizičkog obračuna na izborni dan u ovoj općini povučene su sve glasačke kutije.

