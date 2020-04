Traženje dežurnog krivca : Hoće li dr. Fauci biti otpušten?

Nakon što je u nedjelju izjavio: “Da se ranije pokušalo spriječiti širenje korona virusa, u Americi se moglo spasiti više života”, dr. Anthony Fauci, ključni član radne skupine za korona virus u Trumpovoj administraciji, mogao je svoje ime noćas vidjeti u Trumpovom retweetu u kojem je i poziv za otpuštanje Faucija.

Naime, noćas u 3:48 Trump je prenio tweet u kojem se traži da Fauci, koji je direktor Nacionalnog instituta za alergijske i zarazne bolesti od 1984., bude otpušten! Trump je prenio tweet DeAnne Lorraine, republikanske kandidatkinje za Kongres iz Kalifornije.

Lorraine je u tweetu napisala: “Fauci sada kaže: ‘Da je Trump ranije slušao medicinske stručnjake, mogao je spasiti više života.’ Fauci je rekao ljudima 29. veljače da nema ništa zbog čega trebaju brinuti i da nema opasnosti po američku javnost u cjelini. Vrijeme je da Fauci bude otpušten.”

Daljnji Faucijev angažman

Sada se postavlja logično pitanje hoće li Fauci ostati u radnoj grupi Bijele kuće za borbu protiv korona virusa i hoće li Trump pokušati njega okriviti za kasnu reakciju u Americi.

Fauci je rekao da je donošenje odluka komplicirano, kao i: “Da smo od samog početka sve zatvorili, moglo je biti malo drugačije. No, bilo je mnogo otpora prema zatvaranju zemlje u to vrijeme.”

Gostovao je u CNN-ovoj emisiji State of the Union i bio upitan o medijskim navodima da su Trumpa stručnjaci iz Bijele kuće upozoravali, osobito u trećem tjednu u veljači, kada su predsjedniku preporučili novi pristup, uključujući društveno distanciranje. Trump je preporučio društveno distanciranje tek sredinom ožujka. Fauci kaže da stručnjaci gledaju na stvari isključivo s medicinskog stajališta. “Mi dajemo preporuke. One se često prihvaćaju. Ponekad ne! Situacija je onakva kakva jest”, izjavio je vodeći američki infektolog.

Fauci dodaje da se Amerika može početi otvarati kad budu obavljena testiranja, izoliranja i praćenja pacijenata: “Otvaranje će ovisiti o tomu o kojem je dijelu zemlje riječ; nije isto u New Yorku ili Oregonu. Nije to prekidač za svjetlo”, kaže Fauci i dodaje da bi u nekoj mjeri otvaranje moglo početi sljedećeg mjeseca. “Pratit ćemo podatke, a predsjednik i guverneri odlučit će kada će se i kako zemlja otvarati. Ono što se zna jest da bi ukidanje politike društvenog distanciranja značilo oživljanje zaraze”, rekao je Fauci, koji pravi razliku između otvaranja i normalizacije stanja u zemlji.

Trump bi volio početi otvaranje zemlje početkom svibnja i kaže da će to biti najteža odluka koju će donijeti u životu. Poručio je da će slušati ono što mu stručnjaci preporuče. Fauci je vodeći stručnjak, poziv za čije otpuštanje Trump prenosi na društvenoj mreži.

Fauci je već dugo na udaru desničara, koji podržavaju predsjednika Trumpa i koji misle da je vodeći američki infektolog podmetnut kako bi javnost okrivila Trumpa za stanje u Americi u vrijeme zaraze. Fauci je često morao, nakon Trumpovih kontroverznih izjava, davati stručna mišljenja o korona virusu koja su u suprotnosti s prethodnim izjavama američkog predsjednika.

U Sjedinjenim Američkim Državama konzervativci pokušavaju umanjiti posljedice zaraze teorijama da mediji i Trumpovi politički protivnici pretjeruju s brojem umrlih, namjerno šireći paniku u javnosti kako bi se za sve okrivio Trump. Slične stavove iznose i desničarski mediji, poput Fox Newsa, i nekih konzervativni radijski voditelji, koji su veoma slušani u Americi.

Ivica Puljić (Aljazeera)