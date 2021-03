Transkripti genocida : Ovako je govorio ratni zločinac Karadžić

Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju će u 24. marta 2016. godine ustanoviti da je Karadžić počinio zločine učešćem u udruženom zločinačkom poduhvatu da se pokrene i provede kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva Sarajeva, čiji je cilj bio širenje terora među civilnim stanovništvom.

Na sjednici iz maja 1992. godine Karadžić će iznijeti strateške ciljeve među kojima je i izlazak Srpske na more. U obraćanju kaže kako je Hercegovina u historiji izlazila na more i kako to mora ponovo da se desi.