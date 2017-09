Tramp zvecka na Twitteru : SAD “potpuno spremne” za vojnu opciju protiv Pjongjanga

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su SAD potpuno spremne za vojnu opciju protiv Sjeverne Koreje, dok je njegova administracija uvela nove sankcije nekim sjevernokorejskim bankama i pojedincima zbog nuklearnih i raketnih aktivnosti Pjongjanga.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa španskim premijerom Marianom Rahojem u Bijeloj kući, Trump je izjavio da se Sjevernoj Koreji više ne smije dozvoliti da “prijeti cijelom svijetu nezamislivim gubitkom života.”

Američki predsjednik zahvalio se zemljama kao što su Španija i Kina zbog preduzimanja koraka ka izolaciji sjevernokorejskog režima.

“Sve zemlje moraju da sada reaguju kako bi se obezbjedila kompletna denuklearizacija tog režima”, izjavio je Trump u ružičnjaku Bijele kuće.

U utorak, njegova administracija uvela je sankcije osam sjevernokorejskih banaka i 26 direktora banaka, u jeku eskalacije tenzija sa Sjevernom Korejom zbog njenog nuklearnog programa.

General Danford, načelnik združenog generalštaba američkih oružanih snaga danas je, svjedočeći pred senatskim odborom za oružane snage ocijenio da Sjeverna Koreja trenutno predstavlja najveću prijetnju Sjedinjenim Državama zbog hitne potrebe da se reaguje na ozbiljnu opasnost njenog ubrzanog razvoja balističkih projektila i nuklearnog programa.

Mattis: Želimo mirno rješenje

Američki sekretar za odbranu James Mattis naglasio je da SAD žele mirno rješenje eskalacije tenzija u odnosima sa Sjevernom Korejom, uprkos tvrdnjama Pjongjanga da je jučerašnja poruka na Twitteru američkog predsednika Donalda Trumpa jednaka objavljivanju rata.

Tokom posjete New Delhiju gdje sa indijskim zvaničnicima razgovara o jačanju američko-indijskih veza, Mattis je rekao da američko vojno prisustvo na Korejskom poluostrvu, pored toga što odvraća prijetnju Sjeverne Koreje, takođe služi kao podrška diplomatskim naporima da se konflikt riješi mirno.

“A to je naš cilj, da se ovo riješi diplomatski, a vjerujem da je i predsednik Trup to jasno stavio do znanja”, rekao je Mattis poslije sastanka sa indijskim kolegom. Trump je juče na Twitteru poručio da režim sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una “neće postojati još dugo”, ukoliko Sjever sprovede u djelo jednu od svojih nedavnih prijetnji.

