Tračak nade : Nova ponuda Abraham grupe posljednja opcija za Aluminij (VIDEO)

Glasnogovornik Aluminija Miljenko Buhač potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da bi najkasnije u petak (13. decembar) trebala doći nova ponuda izraelsko-kineskog konzorcija “Abraham grupa” za kupovinu mostarskog Aluminija, u kojem je sredinom jula ugašena proizvodnja.

Pogoni su zaustavljeni zbog nagomilanih dugovanja, prvenstveno za struju, a zatim otpušteno oko 500 radnika.

Ukoliko ponuda dođe, kako najavljuje Buhač, o njoj će raspravljati Nadzorni odbor Aluminija, u kojem sjede po tri predstavnika Vlade Federacije BiH i malih dioničara, te jedan predstavnik Vlade Hrvatske, pošto su Federalna vlada i mali dioničari vlasnici po 44 posto, a Hrvatska 12 posto udjela u Aluminiju.

“I to bi onda trebalo biti nekakvo konačno opredjeljenje po pitanju moguće suradnje sa ovim konzorcijem. Nakon toga, ukoliko ne bude došlo do dogovora, odnosno prihvaćanja ponude, ne postoji više nikakvih opcija, ne postoje nekakvi drugi – uvjetno rečeno – zainteresirani investitori, i onda bi na snagu stupio novi program zbrinjavanja zaposlenika, koji je u izradi”, rekao je Buhač za RSE.

“Abraham grupa” je u septembru i oktobru vršila analizu finansijskog, tehnološkog, organizacionog stanja, ljudskih resursa, te razvojnih potencijala stanja u Aluminiju d.d. Mostar. Analiza je rađena nakon što je Aluminij 10. jula isključen sa elektro-mreže zbog nagomilanih dugovanja od preko 200 miliona eura, od čega se najveći dio odnosio na dug za struju.

Odustalo se od povlaštene cijene struje

Nekoliko zainteresiranih potencijalnih investitora iz cijelog svijeta su nakon toga kao jedan od uslova ponovnog pokretanja proizvodnje tražili povlaštenu cijenu električne energije, koja je daleko ispod tržišne, s obzirom na to da struja po procjenama čini oko 70 posto udjela u ukupnoj cijeni proizvedenog, sirovog aluminija.

U prvoj ponudi Abraham grupe, taj konzorcij je nudio ulaganje od oko 200 miliona eura, te izgradnju elektrane u krugu fabrike.

Iz Alumnija tvrde da “Abraham grupa” u svojoj najnovijoj ponudi, međutim, više ne traži povlaštenu cijenu struje.

“Prema onome što mi znamo, ne postoje nikakva posebna uvjetovanja, koja su do sada bila kočnica, u smislu subvencionirane cijene električne energije ili nekih drugih pogodnosti, na koje je iz formalnih i zakonskih razloga Vlada Federacije BiH, odnosno dioničari, ne mogu pristati”, rekao je glasnogovornik Aluminija Miljenko Buhač za RSE.

Saopćenjem za javnost oglasili su se u četvrtak i predstavnici preostalih radnika Aluminija, koji su zatražili od Nadzornog odbora i Uprave preduzeća, te od političkih struktura da prezentiraju ponude za preuzimanje mostarske firme.

Radnici ne znaju ništa o ponudama

Tanja Jovanović, predstavnica radnika, izjavila je za RSE da radnici posljednjih mjeseci nisu imali uvid ni u jednu ponudu potencijalnih investitora. Jedino je, kaže, bilo uvida da su te ponude odbijene.

“Nas trenutno interesira koja je to ponuda, kakva je to ponuda, i ako se odbije, razloge odbijanja. Jer, ukoliko smo mi dovedeni sada u situaciju da smo ostali i bez struje i bez radnih mjesta i bez ikakve nade da će se Aluminij d.d. kao takav pokrenuti ili nešto učiniti da će bilo tko pomoći, smatram da onda trebamo biti uključeni u odlučivanje o sudbini radnika. I ukoliko ne postoji bilo kakva mogućnost da se pokrene dio pogona, radnici su za pokretanje. Tko će i na koji način to pokrenuti, nas to manje interesuje, nas samo interesuje da ovaj kompleks radi”, kaže Jovanović.

Istovremeno, rukovodilac transporta i održavanja Danijel Bukovac ističe da je ponuda prihvatljiva.

“I ne vidim razloga zašto je Vlada, odnosno Nadzorni odbor, ne bi prihvatili. Struja ovdje više nije upitna, ne traži se subvencija na struju, ne traže se od Vlade nikakvi ustupci, nego jednostavno samo da se puste investitori sa svježim kapitalom da uđu u kompaniju i da počnemo raditi”, navodi Bukovac.

Većina radnika bez posla i zarade

Podsjećanja radi, nakon gašenja proizvodnje, više stotina radnika, nakon nekoliko protesta i blokada saobraćajnica, okupilo se 11. jula ispred Središnjice HDZ-a BiH u Mostaru, prozivajući vodeću hrvatsku stranku u BiH, na čelu sa predsjednikom Draganom Čovićem, za propast tog nekadašnjeg giganta.

Nakon toga, održan je niz sastanaka tzv. Kriznog štaba Aluminija, uz učešće i Dragana Čovića, na kojima je obećano ponovno postepeno pokretanje proizvodnje u etapama, najprije u Livnici, zatim u pogonu Anoda, te eventualno i u Elektrolizi, koja je tehnološki najzahtjevnija i traži povoljnu cijenu struje.

U međuvremenu, oko 500 radnika je s otpremninama završilo na birou za zapošljavanje. Predstavnici preostalih radnika strahuju za sudbinu više stotina ljudi i njihovih porodica.

“Većina radnika koja je otišla 31. 8, vjerujte, rijetko tko je pronašao posao. ‘Vucaraju’ se po gradu. To su svi oni koji nisu otišli u Njemačku ili neke zemlje da zarađuju sebi za kruh”, izjavila je za RSE predstavnica preostalih radnika Tanja Jovanović.

Ona je podsjetila da je najprije poslano na biro za zapošljavanje 500 radnika, a sada još 360, što će država itekako osjetiti.

“Što bi značilo 370 (maraka, oko 190 eura) mjesečno za svakog radnika koji ima pravo na tu naknadu, pa možemo svi izračunati koliko je to novaca država treba platiti”, kazala je Jovanović.

I bez plana šta dalje

Radnik Danijel Bukovac, rukovoditelj transporta i održavanja, kako kaže, još nema nikakav plan kako i šta dalje, jer u Aluminiju još nije završio svoj status.

“Čim završim status, imam plan da tražim posao, jer moram nastaviti živjeti, imam obitelj, djecu i to je ono nešto što s ljudske strane gledišta bi svi uradili u situaciji u kojoj se mi sad nalazimo. Znači, tražiti novi posao i novu egzistenciju”, dodao je Bukovac.

U saopćenju radnika od 12. decembra najavljena je i spremnost da radnici ponovo izađu na ulice i traže prava i bivših i novih radnika.

“Radnici su naravno spremni izaći na ulicu, jer radnici samo čekaju. Prošlo je već dovoljno vremena od 10. 7., bila su neka obećanja ‘pokrenut će se sada, pokrenut će se ovo’, ali od toga nema ništa. Kao što vidite, dvanaesti je mjesec. Bilo je govora (o pokretanju proizvodnje, op. RSE) prvi devetog, prvi desetog, prvi jedanaestog, ali ništa još od toga, samo idemo ‘prelijevati iz šupljeg u prazno’”, kazala je Tanja Jovanović.

Do 15. januara, svi će radnici ići kućama, procjenjuju u sindikatu, ukoliko ponuda potencijalnog investitora ne bude prihvaćena.

“Nas radnike zanima, koja je strategija i plan vlasnika? Da li da se stavi ključ u bravu, pa da ovo sve zjapi prazno?”, upitala je Jovanović.

Pitanje je ko će pokriti gubitak

U međuvremenu, predratni rukovodilac u Aluminiju, prof. Milan Jovičić, komentirajući za RSE to što potencijalni investitor više ne traži povlaštenu cijenu struje, kaže kako bi onda ulagač trebao odmah krenuti u proizvodnju i ne tražiti ništa ni od koga, uključujući i Vladu Federacije BiH.

“Cijela problematika je toliko tajanstvena, sve se to radi nešto zatvoreno, ‘zakukuljeno’, ‘zamumuljeno’, što bi rekli, tako da pravu situaciju ne znamo”, rekao je Jovičić.

“Što se tiče tehnološke proizvodnje, dakle Livnica može da ide da proizvodi aluminij koji nabavlja iz Rusije. Oni jednostavno prave legure i na tržištu prodaju”, dodao je Milan Jovičić.

Ipak, on smatra da je suština u tome ko će pokriti gubitak, tvrdeći kako se ne zna ko že pokriti dug od 250 miliona eura, zbog čega će, kako kaže, najvjerovatnije, ova firma ići u stečaj.

Mirsad Behram (RSE)