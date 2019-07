Totalno ludilo na Marakani : Brazil nakon šest godina osvojio prvenstvo Južne Amerike (Video)

Brazil je novi prvak Južne Amerike! U finalu su svladali Peruance s 3:1, a strijelci su bili Everton, Gabriel Jesus i Richarlison. Za Peru je iz jedanaesterca pogodio Guerrero. Cariocama je ovo prvi trofej nakon šest godina i Kupa Konfederacija, odnosno prva titula na Copa Americi nakon 12 godina.

Brazilci su konačno prvaci na Maracani. Što su toliko željeli 2014. na Svjetskom prvenstvu, ne računajući zlato na Olimpijskim igrama 2016. jer to nije natjecanje A reprezentacija, dijelom su popravili ove nedjelje. Selecao je svladao Peru 3:1 i osvojio naslov pobjednika Copa Americe, i to igrajući od 70. minute s desetoricom.

Gabriel Jesus, napadač koji je u Palmeirasu oduševljavao da bi u Manchester Cityju ipak ostao suspregnut, odigrao je veliko prvo poluvrijeme, očarao driblingom kojim se oslobodio Trauca i asistirao Evertonu za siguran mat sa sedam metara, ali i zabio gol za 2:1 nakon što je Peru vjerovao da se vratio u život. No, upravo on zbog neopreznog je starta dobio drugi žuti karton, odšetao s terena u suzama i ostavio kolege da do kraja brane prednost. Učinili su to mudro, držali loptu, otezali i zapravo dokazali rivalima da nisu u stanju dominirati niti s čovjekom više.

Brazil, čiji je nogomet u odnosu na Peruanski kvalitetniji, iako ne moćan niti približno kao što su Carioce bile u negdašnja slavna vremena, nakon prvog je pogotka i vodstva 1:0 djelovao sigurno, gotovo suvereno, no jedna igra rukom Thiaga Silve dala je kazneni udarac suparniku kojeg je Guerreropogodio za 1:1. Zato je uloga Gabriela Jesusa još veća, on je individualnom majstorijom otvorio bravu ekipe Ricarda Garece, pa vratio prednost kad je utakmica mogla krenuti u drugačije vode.

ambrano, stoper Perua, poskliznuo se i otvorio prostor Firminu, koji mu je oteo loptu, te omogućio Arthuru da asistira za 2:1, napravio kazneni udarac te još i “skuhao” šansu koju nije zabio Firmino početkom drugog poluvremena, on je tragičar večeri. Firmino je imao loptu na glavi nakon ubačaja Alexa Sandra s lijeve strane, no šutirao je

eru je sredinom drugog dijela podigao tempo, nakon isključenja imao dva šuta Trauca i Floresa, ali kad je trebao napraviti odlučujući udar nije mogao. Ne čudi, u skupini su od Brazilaca pali 5:0 i zato je sam dolazak u završni dvoboj za njih fantastičan doseg. kraj vrata.

razil slavi, nacija koja je navikla na pobjede dočekala je prvu titulu od 2007. godine kad su također bili prvaci ovog natjecanja. Ovo im je deveti trijumf u Copa Americi. Čak 12 godina Brazil nije znao za zlatnu medalju i pehar. Premda kao ekipa nisu impresionirali, pamtit će ovaj domet. Osvojen bez ozlijeđenog Neymara što mu daje na težini.

Kazneni udarac u finišu, start Zambrana “rame o rame“ prema Evertonu ostao je dvojben, unatoč VAR-u, ali to ne umanjuje zasluženost brazilskog slavlja. Iako je i ranije tijekom turnira Brazil imao razloga biti vrlo zadovoljan suđenjem. S bijele točke pogodio je Richarlison.

Jedna je tradicija ostala, Brazil je peti put organizirao Copa Americu i peti put je doma osvojio. Dovoljno za slavlje, ludo i ekstravagantno, brazilsko… Za sambu na Maracani i ulicama Rija. Loše je što se na ovom prvenstvu najboljih reprezentacija Južne Amerike, uz dva gosta, nije igrao osobit nogomet. Sladokusci nisu ponijeli osobite dojmove. No, Brazil je sačuvao ponos kao najjča nogometna nacija planeta. I pogotovo tog kutka svijeta.

(Sportske novosti)