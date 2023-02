Totalni haos u Skupštini Srbije: Tuča vlasti i opozicije (Foto,Video)

Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas novu vanrednu sjednicu na kojoj je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio Izvještaj o pregovaračkom procesu sa Vladom Republike Kosovo. Izvještaj je poslanicima formalno podnijela Vlada Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kao i malo poznata Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Kosovom.

“Ako dođe do toga Kosovo u UN ili ne, za mene kao predsednika Ustav je sveto pismo, kapitulacija i predaja nisu opcija, i znam šta ću da učinim”, rekao je Vučić.

“Između svog ostanka na vlasti u mandatu koji mi je ustavom zagarantovan, znam šta mi je činiti, jer ne postoji izbor Vučić ili Srbija. Srbija je važna, biću uvek na strani Srbije, Vučić nije važan. Živela Srbija, predaja nije opcija”, dodao je Vučić na kraju obraćanja.

TRANSPARENTI POSVEĆENI VUČIĆU

Tokom Vučićevog njegovog obraćanja u Skupštini dio opozicije je razvio transparente na kojima je pisalo “Vučiću, izdao si Kosovo”, “Ne ultimatumu, ne kapitulaciji”, transparent sa slikom Olivera Ivanovića sa porukom “Odgovaraćete”.

Oni su slične poruke imali i na konferenciji za medije koja je održana prije početka sednice. Kažu da su bili predmet napada pojedinih tabloida bliskih vlasti gdje su optuživani da će u Skupštini izazvati nasilje, rekavši da ako do bilo kakvog incidenta dođe neće biti oni odgovorni već Vučić i vladajuća stranka.

Rekli su i da su tu da brane Ustav Srbije, da su državotvorne partije, te da, kako je rekao lider Dveri Boško Obradović, Vučić nije Srbija i da ako bi ponovo bili raspisani izbori on ne bi dobio podršku građana koji većinski smatraju da ne bi odsutali od Ustava Srbije i Kosova u sastavu Srbije.

Šef Zeleno-lijevog poslaničkog kluba Radomir Lazović zatražio je od predsjednika Skupštine da prekine sjednicu dok se na sjednici kolegijuma ne dostavi tekst francusko-njemačkog prijedloga sporazuma o Kosovu i da se zasjedanje nastavi u petak, nakon što poslanici taj prijedlog razmotre.

Zašto ste sakrili predlog, zašto ga niko od poslanika nije imao na uvid, rekao je Lazović, optužujući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je uzurpirao sve institucije društva i „okupirao ovu državu“.

„Pa, dobro bre čoveče, dosta više, pokaži sporazum“, naglasio je Lazović.

VUČIĆ IZGUBIO ŽIVCE

Nakon obraćanja opozicionih poslanika, Vučić je praktično izgubio živce i krenuo da viče na opozicine poslanike.

“Možete da zamislite kako je uljudno ponašanje ovo navijanje sa poslovnikom. Vi ste Kosovo dali, a mi ga branimo. Lažovi jedni. Pošto ste već predali Kosovo i Metohiju, ja ću da objasnim kako ćemo da izlečimo Kosovo i Metohiju. Narod treba da vidi ovo vaše huligansko ponašanje…. Više puta ste počinili najveću izjavu i pri tome ostajete”, rekao je Vučić.

Uzavrela atmosfera dovela je do toga da su praktično svi poslanici u sali na nogama, na šta je šef SNS tražio od naprednjaka da sjednu na svoja mjesta.

“Pustite ih neka rade šta hoće, kažu nema ih u velikim medijima, gostuju više od svih. E sad da vam kažem, kažu došli smo do nonpejpera. Kažu mora to da se pokaže, a to je neoficijelni diplomatski papir… Nisam fasciniran nešto, šta biste da me bijete? Da se vi pitate prodali biste Kosovo odavno”, poručio je Vučić i rekao poslaniku Jovanoviću da je huligan.

INCIDENT U SKUPŠTINI

U jednom trenutku došlo je do incidenta između poslanika vlasti i opozicije ispred stola predsjednika Aleksandra Vučića kada su se najprije verbalno, a onda i fizički obračunali poslanici vlasti i opozicije.

Teške reči eskalirale su gotovo u haos kada su poslanici opozicije krenuli da reklamiraju povredu poslovnika i krenuli sa njima do stola predsedavajućeg.

(Kliker.info-agencije)