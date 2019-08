Tomislav Jakić: Zašto bi ‘Jerusalem Post’ izmislio izjavu?

Dugogodišnji hrvatski novinar i urednik Tomislav Jakić objavio je na portalu sedmičnika Novosti opširnu analizu Skandal iz Izraela u kojoj objašnjava posjetu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović Izraelu, kada je Bosnu i Hercegovinu navodno nazvala nestabilnom zemljom pod kontrolom „militantnog islama koji dominira u utvrđivanju agende“, što je izazvalo oštre rekcije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i samoj Hrvatskoj.

Premda je takvu izjavu predsjednica demantirala, a Jerusalem Post, list koji je objavio spornu izjavu cijeli citat povukao iz članka, ovaj savjetnik za vanjsku politiku bivšem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću ne misli da je demant bio uvjerljiv.

„…Za one koji možda ne znaju, riječ je o uglednim i ozbiljnim novinama (na engleskom jeziku) s dugom tradicijom, riječju: o respektabilnom mediju koji sigurno neće ići na podizanje tiraža plasiranjem neprovjerenih i senzacionalistički intoniranih informacija. Izvještaj je potpisala novinarka s dugim stažem u novinarstvu, dakle nije neki površni početnik“, objavio je Jakić, prenosi agencija Patria.

„Napisan je na način na koji se pišu takvi izvještaji koji su u pravilu rezultat brifinga što ga novinaru ili novinarski daje netko iz kruga oko političara koji je razgovor vodio. S obzirom na to da je riječ o izraelskoj novinarki, logično je pretpostaviti da ju je brifirao netko iz kruga suradnika izraelskog predsjednika Rivlina (ako ne i on osobno). I pun je konkretnih pojedinosti.“

Odmjeren izvještaj

Buru je, podsjeća ovaj novinar, podigla rečenica, pripisana hrvatskoj predsjednici, kako je susjedna BiH „vrlo nestabilna zemlja“ pod kontrolom „militantnog islama koji dominira u utvrđivanju agende“.

„Tekst se pojavio na portalu Jerusalem Posta, novine su već izašle i izvan pameti je da predsjednici nitko nije rekao što je objavljeno. Nikakvog demantija, međutim, nije bilo. Sve do trenutka kada je izvještaj iz Jerusalem Posta preveden i pojavio se u BiH medijima, izazivajući – očekivano – krajnje oštre reakcije. Tada i tek tada KGK demantira i na pitanje je li tako nešto rekla, odgovara: Apsolutno ne!“

„No, što ona zapravo demantira? Prvo, poriče da je ‘dala takvu izjavu’ i da je ‘razgovarala s bilo kojim novinarom’ izvan kratkih press konferencija prije susreta s Rivlinom i nakon razgovora s Netanyahuom. I, drugo, kaže kako su ‘komentari u BiH’ zapravo komentari na ‘komentar jedne izraelske novinarke’.“

„Što, dakle, demantira, što poriče? Ništa. Jer, nitko nije ni tvrdio kako je ona ‘dala izjavu’ o vrlo nestabilnoj BiH, ili da je razgovarala s nekim novinarom, niti izraelska novinarka kaže da je to čula od nje. A tekst u kojemu je objavljeno to što joj se pripisuje nije nikakav komentar u kojemu bi novinar mogao tko zna na temelju čega izvlačiti svoje zaključke i predstaviti nešto što ona ustvari i nije rekla kao njezinu poziciju. Ne, to je odmjereno i faktografski napisan izvještaj, bez navođenja izvora (što znači da je rezultat brifinga, jer novinarka – naravno – razgovorima nije prisustvovala). I u tome se izvještaju navodi što je sve KGK rekla u toku neuobičajeno dugog razgovora s Rivlinom.“

Šutnja izraelskog predsjednika

„Nakon takvog njezinog krajnje energičnog demantija, mada – istini za volju – nije demantirala ništa, i nakon zbora hrvatskih novinara koji su složno prihvatili (i razradili) priču o BiH političarima koji napadaju, a da prethodno ne provjere istinitost onoga o čemu je riječ (trebali su je valjda zvati u Izrael i pitati što to ona tamo govori?), odnosno priču o ‘jadnoj’ predsjednici, žrtvi – čuli smo i to – hibridnog rata, o nastavku zavjere protiv ‘hrvatskog naroda u BiH’, dolazi ono što je u Hrvatskoj predstavljeno kao ‘Jerusalem Post je gadno zabrljao’, ‘izraelska novinarka priznala pogrešku’, ‘novinarka se posula pepelom’.“

„Točno? Ne, ni to nije istina. Jerusalem Post je iz teksta na svojem portalu izbacio samo tu jednu, navedenu rečenicu o BiH. A novinarka je rekla doslovno ovo: ‘Ako hrvatska predsjednica kaže da ona to nije rekla, neka tako bude. Ne želim biti povodom diplomatskog incidenta’. Drugim riječima – niti odstupam od onoga što sam napisala, niti ću dokazivati da je ona to stvarno rekla, niti ću se pozivati na izvor od kojega sam to čula, u slobodnoj interpretaciji: ona je to rekla, ali ako kaže da nije, ja se s time više neću baviti.“

Za Jakića je simptomatično i to što Ured izraelskog predsjednika šuti.

„I tu će hrvatska strana očito nastojati završiti priču, jer – eto – ‘dokazali smo’ da se predsjednici podmeće. Dokazali? Čime i kako? Ima li ikakve osnove i pomisliti da je izraelska novinarka cijelu priču izmislila? Ili da je izmislila samo dio o BiH? Zašto bi to učinila? I zašto bi Jerusalem Post tako nešto objavio?“, objavio je Jakić u tekstu „Skandal iz Izraela“.