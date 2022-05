The New York Times: Otkrivena pozadina likvidacije velikog broja ruskih generala

Visoki američki dužnosnici tvrde da su Sjedinjene Američke Države Ukrajini dale obavještajne podatke koji su joj omogućili da tijekom ruske invazije na svoj teritorij koja traje već 71 dan locira i ubije mnogo ruskih generala, piše The New York Times.

Ukrajinski dužnosnici tvrde da su do sada ubili otprilike 12 generala.

Među podacima koje su Amerikanci dali našle su se i informacije o predviđenim kretanjima ruskih vojnika. Te su informacije izvučene iz nedavnog izvještaja koji su izradili Amerikanci, a koji se ticao ruskog tajnog plana borbe u Donbasu. Američki dužnosnici nisu htjeli reći koliko je točno ruskih generala ubijeno na temelju njihovih podataka.

SAD Ukrajini u najvećoj mjeri šalje informacije o lokaciji ruskog mobilnog vojnog stožera. Ukrajinci ta saznanja spajaju s vlastitima obavještajnim podacima kako bi izveli artiljerijske i druge napade u kojima su smrtno stradali časnici u ruskoj vojsci.

Nakon što je u početnoj fazi bila prilično suzdržana po pitanju slanja vojne pomoći, Amerika je u posljednje vrijeme znatno povećala pomoć koju šalje Ukrajini. Do sada joj je poslala više desetaka milijardi dolara pomoći te naoružanje velikog kalibra.

Obavještajni podaci koje je SAD dao Ukrajini ukrajinskoj su vojsci uvelike pomogli da potvrdi da ispred nišana ima prave mete te da locira nove. Rijetko je kada neka zemlja drugoj pomagala ovako kako SAD pomaže Ukrajini.

S obzirom na to da se u ranoj fazi rata nije uspjela probiti do glavnog grada Ukrajine Kijeva, Rusija se okrenula utvrđivanju svojih pozicija na istoku Ukrajine, no i tamo njezine trupe napreduju sporo i neujednačeno.

Administracije predsjednika SAD-a Joea Bidena pokušala je obavještajne podatke koje je prikupila s bojišnice u Ukrajini zadržati tajnima jer strahuje bi ruski predsjednik Vladimir Putin slanje istih Ukrajini mogao interpretirati kao eskalaciju sukoba. Američki dužnosnici nisu htjeli reći kako su došli do podataka o lokaciji ruskog vojnog stožera jer ne žele ugroziti izvore koji im ih šalju.

Ministar obrane SAD-a Lloyd Austin prošlog je mjeseca rekao da Amerika Rusiju želi oslabiti do te mjere da u Ukrajini više ne može raditi stvari koje je radila otkad je invazija počela.

Glasnogovornik Ministarstva obrane SAD-a John F. Kirby rekao je za The New York Times da Ministarstvo neće otkrivati detalje o procesu prikupljanja informacija, ali je potvrdio da Amerika Ukrajini šalje podatke kako bi se ova mogla obraniti. Glasnogovornica Nacionalnog sigurnosnog vijeća SAD-a Adrienne Watson rekla je da spomenuti obavještajni podaci Ukrajini nisu dani s ciljem da ukrajinska vojska ubije ruski generale.

Ukrajinci su neke mete napali i bez američkih obavještajnih podataka. Prošlog su vikenda tako napali lokaciju na istoku Ukrajine koju je posjetio vrhovni zapovjednik ruske vojske Valerij Gerasimov. Američki su dužnosnici rekli da SAD Ukrajini nije pomogao pri izvođenju tog napada te Amerika Ukrajini ne šalje podatke o najvišim ruskim državnicima i vojnim liderima. Dužnosnici su, međutim, potvrdili da su američki obavještajni podaci odigrali važnu ulogu u smrtnim stradavanjima drugih ruskih generala.

The New York Times piše da druge članice Sjevernoatlantskog saveza također Ukrajini šalju obavještajne podatke.

Amerikanci su Ukrajincima nedavno poslali manju verziju bespilotne letjelice Switchblade. Ona se može koristiti za identificiranje i ubijanje pojedinačnih vojnika te u teoriji može usmrtiti nekog generala koji sjedi u vozilu ili na fronti izdaje naredbe.

Američki su dužnosnici javno priznali da su Ukrajinu prije početka ruske invazije upozorili da je izgledno da će Rusi napasti zračnu luku Hostomel koja se nalazi sjeverozapadno od Kijeva. Ti su podaci Ukrajincima pomogli da pojačaju obranu te lokacije. Rusija na koncu nije uspjela zauzeti taj aerodrom. Bivši i sadašnji američki dužnosnici rekli su da su ruski generali često koristili nesigurne komunikacijske linije te da su se tako stavili u ranjive pozicije.

Ruski generali našli su se ranjivim pozicijama i zbog organizacije ruske vojske. Kako samo najviše pozicionirani generali mogu donositi odluke, oni moraju izaći na teren kako bi riješili bilo kakve nesporazume. Usporedbe radi, američka je vojska decentralizirana i odluke donose viši i niži časnici.

“Želimo Rusima dati do znanja da Ukrajincima pomažemo te da ćemo im nastaviti pomagati”, rekla je Evelyn Farkas, bivša dužnosnicima u Ministarstvu obrane SAD-a koja je bila zadužena za ruska i ukrajinska pitanja. “Dat ćemo im sve što im treba da bi pobijedili i ne bojimo se kako će Putin na to reagirati. Nećemo sami sebe ograničavati.”

Dijeljenje obavještajnih podataka smatra se sigurnim oblikom pomoći jer je nevidljivo, a oni koji u njemu sudjeluju uvijek mogu poreći da ga dijele. Amerika je Ukrajini dala razne tajne informacije – od podataka o kretnjama ruskih trupa do lokacija potencijalnih meta. SAD je prošlog mjeseca povećao broj podataka o Donbasu i Krimu koji šalje Ukrajini.

(Jutarnji list)