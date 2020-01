The New York Times objavio snimak rušenja ukrajinskog aviona (VIDEO)

Američke novine The New York Times (NYT) objavile su kako su došle do video-zapisa u kojem se vidi trenutak kada je ukrajinski avion pogođen blizu aerodroma u Teheranu.

Na snimku koji je objavio NYT vidi se kako dolazi do manje eksplozije u trenutku kada je raketa pogodila avion, ali da on nije eksplodirao, već je nastavio s letom sljedećih nekoliko minuta i okrenuo se prema aerodromu.

Na putu prema aerodromu, avion je eksplodirao i srušio se, pokazali su drugi video-zapisi koje je provjerio The New York Times.

Ukrajinski avion koji se u utorak srušio iznad Teherana u Iranu oborila je raketa, izjavili su za Newsweek izvori iz Pentagona, viši američki obavještajac i iranski obavještajac.

Tri službenika su rekla kako je avion srušila ruska raketa Tor-M1 zemlja-vazduh.

Pentagon procjenjuje da je avion oboren slučajno.

Newsweek je priču objavio prvi, a u međuvremenu je prenose i RT, AP, AFP, CNN i BBC, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika koji kažu da je vrlo vjerovatno kako je avion oboren raketom. Zvaničnici se pozivaju na američke obavještajce.

