Teške optužbe Željka Komšića : ” Vučić je po nalogu Rusije optužio SAD i Britaniju za miješanje u izbore u BiH”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju za miješanje u izborni proces u Bosni i Hercegovini, kazao je danas kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

“Gospodin Vučić je prije nekoliko dana kazao da će iznijeti navodne frapantne dokaze o miješanju zapadnih sila u izborni proces u BiH, naglašavajući da će te navode iznijeti tek nakon izbora. U ime Vučića, i pozivajući se na njega, danas je to eksplicitno kazao predsjednik Republike Srpske Milorad. Ako se Dodik poziva na Vučića i pri tome ističe da su Britanci i Amerikanci, kako kaže, obezbijedili oko 40 miliona KM za destabilizaciju vlasti u entitetu RS i upliv u izbore, onda je tu stvar vrlo jasna. Dodik nikada ne bi mogao izaći u javnost sa ovakim optužbama a da za to nema zeleno svjetlo od Vučića. Vučić je, u to nema sumnje, signalizirao Dodiku da je vrijeme da se obruši na SAD i Veliku Britaniju”, rekao je Komšić.

“Nadam da je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović iskoristio posjetu Bijeloj kući i o svemu ovome upoznao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i State department”, dodao je Komšić.

(Kliker.info-SB)